寶林中毒案再增3例 2死者6重症全驗出米酵菌酸

寶林茶室食物中毒案，昨再新增三名通報案例，累計廿一人通報。衛福部昨公布最新採檢結果，除了兩名死者體內驗出「米酵菌酸」，其餘六名住院患者也驗出米酵菌酸，定調此次中毒原因是米酵菌酸引起，且案情集中在寶林茶室未再外擴。昨同步公布三款高度懷疑被米酵菌酸汙染的食材，粿條、香蘭葉、在來米粉等米酵菌酸卻全數採陰，衛福部次長王必勝表示，檢驗結果雖採陰，但仍高度懷疑粿條有問題，後續將陸續公布其他食材採檢結果。

新增案例皆輕症 累計21人通報

疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署委託台大法醫研究所，檢驗兩名死者及六名住院患者血液檢體，昨結果出爐，八人體內全數檢出米酵菌酸，昨新通報三名案例皆為輕症，目前已無大礙，累計至昨天有廿一人通報。

粿條、香蘭葉、在來米粉全採陰

廿六日，食藥署、疾管署與北市衛生局於寶林茶室收集卅六件檢體，其中，被高度懷疑被米酵菌酸汙染的三款食材，採檢結果昨優先出爐，粿條、香蘭葉、在來米粉全數採陰，而寶林茶室粿條的上游供應商大粄城，抽驗的十六件粿條檢體，結果也都呈現陰性。

寶林茶室食物中毒案延燒 製表／元氣中心、司法社會中心、都會地方中心

中毒者吃的同批粿條未採檢到

王必勝表示，食材採檢結果雖然都是陰性，但仍高度懷疑粿條有問題。當初並未採檢到中毒患者使用到的同批粿條，粿條仍相當可疑。不過，目前食物中毒的患者唯一的共同性都是曾在寶林茶室用過餐，時間落在三月十七日到廿五日之間，可以確定寶林茶室米酵菌酸中毒事件並沒有外擴跡象，民眾無需對粿條製品過於恐慌。

其餘食材的採檢結果會陸續出爐，衛生單位也同步採檢寶林茶室現場環境，王必勝表示，由於環境採檢需要培養是否有產生米酵菌酸的「唐菖蒲伯克氏菌」，培養細菌的時間得花兩周，沒辦法加速提供報告。

致命菌哪來？還需做環境調查

中研院前研究員何美鄉提醒，要避免唐菖蒲伯克氏菌進入台灣的生態鏈，應盡快找出來源，避免落地生根。王必勝表示，唐菖蒲伯克氏菌恐原本就存於國內的自然界，不一定是外來入侵，還需要做環境調查，由於影響層面廣大，將召開跨部會進一步會議討論。

馬偕醫院急診毒物科主任蘇昱彰表示，應快速著手找出唐菖蒲伯克氏菌，時間愈快愈好。特別是河粉或是粿條的食材保存環境中，是否有其細菌，將是關鍵重點。