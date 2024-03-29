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寶林案死者遺孀鄭重澄清「沒有要究責醫院」

中央社／ 新北29日電
寶林茶室疑似食物中毒案，第一例呂男死者遺孀（左）透過呂男臉書發出聲明，表示「家屬要對醫院究責」等報導，與事實不符。圖／聯合報系資料照片
寶林茶室疑似食物中毒案，第一例呂男死者遺孀（左）透過呂男臉書發出聲明，表示「家屬要對醫院究責」等報導，與事實不符。圖／聯合報系資料照片

寶林茶室食物中毒案，死者呂姓男子的妻子今天表示，媒體指稱「家屬要對醫院究責」等報導與事實不符；因此澄清聲明，並未對醫療團隊提出訴訟，也未對媒體發言將控訴醫療機構。

台北市寶林茶室食物中毒案，39歲呂姓男子與66歲楊姓男子死亡，新北檢與士林地檢28日分別於新北市立殯儀館相驗解剖遺體。

呂姓男子妻子當時短暫接受聯訪表示，為替丈夫找公道，在丈夫死亡當天報案，請檢察官相驗，也希望司法機關還被害者、被害者家屬公道。

呂男遺孀今天透過臉書貼文，否認部分媒體報導她要向醫院究責。聲明表示，家屬僅有在報案與向檢察官陳述時，描述完整就醫及醫療過程，但並非家屬欲向醫院究責之意。她否認媒體的報導。

聲明表示，意外來得太突然，重重悲傷讓人難以承受，短短幾天內，很多政府單位、社會組織團體，出面關心家屬並協助尋找真相，特別感謝。

聲明說，家屬真誠感謝醫院在多次危急過程中，專業而有同理心的給予家屬幫助。特別澄清未對媒體發言將對醫療機構控訴究責；也盼望外界勿再隨不實報導起舞，請給予家屬時間、空間，沉澱心情處理後事。

新北市立聯合醫院三重院區相關人員，下午告訴中央社記者，理解家屬悲傷的心情，一切尊重司法調查。

寶林茶室 食物中毒

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