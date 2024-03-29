寶林茶室風暴北市慢半拍？蔣萬安澄清：有稽查、有通報

寶林茶室食安風暴延燒，衛福部次長王必勝昨晚指出，3月24日新北市府向食藥署通報食物中毒案件，中央沒有立即採取行動是因為食物中毒案都是由地方政府在處理，北市府未要求中央協助。對於外界質疑北市府慢半拍？台北市長蔣萬安上午受訪指出，北市在24日當天去稽查後，25日就把整個稽查結果彙整跟中央通報。

王必勝昨晚在衛福部記者會上說明中央在整起事件的處理過程，他指出，3月24日新北市府向食藥署通報食物中毒案件，中央沒有立即採取行動是因為食物中毒案都是由地方政府在處理，台北市衛生局在3月26日對外說明時仍表示，透過檢驗食材與環境仍無法確認死亡個案與食物中毒的關聯性。

王必勝說，北市府未要求中央協助，中央則一直在關注此事，直至3月26日下午北市府通報有3家醫院通報重症個案都在同一家餐廳用餐，他判斷這一定是一起食物中毒事件，因此便立刻主動介入。

對於王必勝的說法，蔣萬安上午出席第2屆小小英雄運動會報名啟動記者會受訪，對於北市通報的時間，王必勝說新北市24日，北市是26日，且中央想關心，北市不希望中央介入？蔣萬安說，時序就是3月24日民眾第一例在新北就醫，所以新北市有通知中央，同時也通知台北市，所以在當天24日就即刻去現場稽查，隔天也二度稽查，同樣第3天一樣協同中央再去稽查，這個時序其實很清楚。

蔣萬安說，24日新北市的通報，就是在一個共同平台上，案子開案通報中央，同時台北市也知道這訊息，所以包括中央、台北市都即刻掌握這消息。

蔣萬安強調，其實24日新北市通知在這個通報平台上，中央即刻知道，台北市也獲知這訊息，所以北市啟動當天即刻的稽查，整個作業流程都是如此進行。在24日當天去稽查後，25日就把整個稽查結果彙整跟中央通報。

北市是24日下午5點左右到現場稽查，稽查之後同仁把相關稽查結果做彙整，還要上報，所以25日在系統上登錄確定看到稽查的相關結果。

蔣萬安指出，北市是後來到25日26日才有醫院進線通報，所以根據第一案新北市即刻進行通報後，在這平台其實北市和中央一樣都是獲知這樣的訊息，也即刻採取現場稽查。

至於不是在24日第一次稽查就預防性停業？蔣萬安說，因為可以看到，衛福部記者會上說明，26日才能認定是依照中央標準認定是食物中毒，同樣北市也是在24日當天去稽查，第2天再去稽查，同時要求即刻相關作為，也符合中央認定的標準，26日認定是食物中毒。