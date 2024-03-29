連3日空蕩蕩！寶林事件重創A13美食街 外食族集體憂慮：怕肝腎衰竭

寶林茶室食物中毒案2死，18例食物中毒的患者都吃過粿條或河粉，衛福部昨晚宣布從第1例死者驗出「米酵菌酸」毒素，為國內首見。財經專家胡采蘋昨(28)日在臉書透露，在遠百信義A13附近上班友人說，「遠百美食街已經3天沒有人了」，她也覺得現在看到冰箱裡上周買的水果，「心裡都覺得很不舒服，因為不知道還可不可以吃」，她也很怕會不會哪天因為前天所吃的外食，起床就開始肝腎衰竭。

胡采蘋認為，現在大家都很需要安慰，並希望有人站出來，堅定地告訴大家不會再發生食安問題，表示這不是常態是意外，「偏偏卻好像處在了一個真空地帶」。她認為此時此刻，政治人物不要去批評追究彼此有沒有盡責，或許會比較好，因為現在大家心裡都很受傷，互相追究責任反而讓人覺得更不安。

網友見文紛紛贊同表示，「真的好悲傷好無助，一種窒息的感覺籠罩著整個台灣社會」、「我真的不敢再吃粿仔條了」、「買了一箱即食白飯，現在也看著怕怕」、「真的很人心惶惶，突然覺得冰箱也沒功能了」。也有人擔心很多小吃攤麵店受到波及，有人認為：「大家都在等那個原因到底是什麼，知道了就會好一點了吧」、「因為大家還忙著推卸責任，沒空安慰人」、「政府要快點查清楚是怎樣的食物中毒或者是被下毒，畢竟連醫生都說沒看過這情形」。

至於傳出有死者家屬對負責醫療和搶救的醫院提告，不少人大為不解，還有人說，究責部分，是不是也該納入招商設櫃營業額抽成的遠百，「確實不告寶林、不管遠百管理責任、不理政治人物，先告救她老公的醫療團隊，還兩家都告，我們衛福部也不出來挺一下，醫院也低調處理，醫護尊嚴壓在地板擦」。