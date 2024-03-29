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下一步 專家：關注濃度、如何汙染

聯合報／ 記者陳雨鑫林佳彣／台北報導
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，驗出米酵菌素後，還有很多事需要釐清。本報資料照片
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，驗出米酵菌素後，還有很多事需要釐清。本報資料照片

寶林茶室食物中毒案，衛福部昨公布死者解剖後，證實驗出台灣首見毒素「米酵菌酸」。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，驗出米酵菌酸之後，後續需要釐清檢出濃度、餐廳料理環節、食材等，他認為「下毒」的機率降低許多，如何汙染才是關鍵重點，一旦找出汙染源，後續才能訂出防範機制。

楊振昌表示，台大法醫所檢驗結果出爐，雖然顯示死者體內有米酵菌酸，但建議要等第二家實驗室也證實有米酵菌酸，避免只有單一實驗室的結果，且實驗室的方法需要確效，結果才較為準確。檢驗結果出爐，後續還得關注「濃度」，衛福部次長王必勝提及所有住院患者都需要檢驗，就是為了釐清米酵菌酸致命濃度為何。

楊振昌表示，如果其餘有食物中毒反應的患者，體內都有米酵菌酸反應，就能認定米酵菌酸是此次事件的「單獨禍首」。在釐清毒素如何產生前，談預防有其難度，待進一步米酵菌酸的致病濃度等結果出爐後，主管機關才有辦法訂定防範措施。民眾目前自保方式是，降低食物孳生細菌機會，食物盡可能在兩小時內使用完畢，未吃完的食物確實冷藏，避免毒素出現。

寶林茶室 王必勝 米酵菌酸 衛福部 食物中毒

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