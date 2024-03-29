新興食安風暴 綠委促檢討通報

寶林茶室食安風暴延燒，民進黨立法委員林淑芬昨在立院社福及衛環委員會質詢時表示，中毒民眾實在太冤枉，看新聞才知道自己可能受害，且寶林茶室責任險已過期，消費者恐求償無門，衛福部應坦承疏失，重新設計食安通報機制，因應新興食安風暴。衛福部長薛瑞元坦承，食安事件個案通報及整合有強化空間。

「造成兩人死亡的重大食安事件，受害民眾居然要靠媒體報導，才知道自己可能中招。」林淑芬表示，此案是在百貨公司美食街，受影響個案來自全台各地，因症狀不典型，患者至醫療院所就醫時，恐被視為個人衛生問題、罹患諾羅病毒等情況，忽略食物中毒可能性。

林淑芬表示，寶林茶室食安事件第一例死亡發生於廿五日，個案十九日用餐，廿一至廿三日都有患者發病，但直至案發後第八日新聞大量露出，民眾才有警覺，在就醫時主動告知，由醫院通報，時間拖得太長；而衛福部一開始連米酵菌酸的檢驗方法都沒有，「對新型態食物中毒危機意識薄弱」。

薛瑞元表示，食安事件個案通報及整合有強化空間，若不是集體送醫，個案分散的中毒事件本就難以掌握，依規定，醫院若發現廿四小時內有兩人以上食物中毒，或出現死亡個案就會通報，但調降通報基準「會通報不完，尤其是夏天你就知道」。

林淑芬並表示，食安事件受害者必須靠業者責任保險賠償，但寶林的食品責任險去年十月就已過期，衛福部把關機制顯然沒有好好設計，罕見中毒事件未來會愈來愈多，現連食品責任險都無法接住受害民眾，衛福部應坦承疏失提出檢討。

薛瑞元表示，業者責任險「剛過期沒多久」，且該寶林分店已經準備歇業，此事錯在業者，應該對其究責，依「食安法」規定，定期查驗店家時，都會查看責任保險效期，實際執行是地方政府，會要求地方政府加強，並依同法罰業者三至三百萬元。