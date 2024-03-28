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寶林茶室案死者驗出米酵菌酸…專家指下毒機率降低 再揭後續1關鍵重點

寶林茶室案檢出米酵菌酸 彰基提供標準品助追查

中央社／ 台北28日電

台北市寶林茶室食物中毒案檢出米酵菌酸，為台灣首見。衛福部次長王必勝今天說，包括住院患者檢體、粿條及供應商等都將檢驗，並已環境採檢，有結果就公布。

由於今早衛福部長薛瑞元才說，米酵菌酸的檢驗標準品仍採購運送中，王必勝表示，感謝彰化基督教醫院，作為中部醫學重鎮，採購許多非常昂貴的標準品，看到新聞後無償提供全台唯一的標準品給台大法醫研究所使用。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，甚至造成2人死亡，截至今天下午5時，衛生福利部共接獲18例寶林茶室食物中毒通報。

為釐清真正死因，檢警對死者進行相驗，衛福部晚間8時30分臨時召開記者會。次長王必勝會中宣布，檢驗仍持續中，但目前在其中1名死者的血液中檢出米酵菌酸，這是台灣首次檢出這項毒素。

未來除了這2名死者，王必勝說，住院患者的檢體也會檢驗，確認是否都檢出米酵菌酸，另外，將檢驗粿條及供應商環境，因疫調當中發現共同食用的就是粿條，不排除是某批產品受污染的可能性。

此外，米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌產生，疾病管制署正進行環境採檢，進一步培養確認是否遭受此菌污染，食藥署也備好培養皿，有進一步結果再對外報告。

「這不是最後結果。」王必勝強調，只是因為民眾很關心，所以先把初步檢驗結果對外說明，與衛福部專家會議結論的方向一致，已告知台北地方檢察署、新北地方檢察署及士林地方檢察署等，檢方已開始偵辦，最終仍交給檢察官綜合判斷，才會統一公布。

他重申，這是非常罕見案件，不要苛責北市第一線人員，因為這次和一般食物中毒不同，首先是症狀罕見嚴重，再來就是並非集體進食，與平常學校、旅行團一起進食產生症狀的情況不同，而是分別去，靠著回溯、醫師通報才知道，感謝北醫、三總、新光、馬偕的醫師們非常有警覺性。

寶林茶室 食物中毒

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