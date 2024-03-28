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寶林案新北累積通報8例 要求18家急救責任醫院回溯通報

中央社／ 新北28日電
新北衛生局今晚表示，寶林茶室疑食物中毒案，目前有8名病例。圖為新北衛生局稽查位於中和的大粄城食品。聯合報記者劉懿萱／攝影
新北衛生局今晚表示，寶林茶室疑食物中毒案，目前有8名病例。圖為新北衛生局稽查位於中和的大粄城食品。聯合報記者劉懿萱／攝影

新北衛生局今晚表示，寶林茶室食物中毒案，目前有8名病例；為確實掌握人數，已通知急救責任醫院提高警覺，如接收個案應儘速通報，若先前有接收疑似個案，也要回溯通報。

新北衛生局晚間發布新聞表示，截至28日累計通報寶林茶室疑食物中毒共8案。除之前醫院與自主通報的7例，今天新增1案44歲男性。官員說，疫情調查持續進行。

衛生局說，病例於3月24日至寶林茶室食用炒粿條，25日出現腹痛、腹瀉症狀，27日夜間至台北馬偕醫院就醫，經醫院通報，個案目前症狀緩解已返家休養。

衛生局說，已通知新北市18家急救責任醫院提高警覺，如有接收疑似個案，應儘速通報並加強相關科別醫療照護服務。同時，要求醫院如先前有接收疑似個案，也需回溯通報，以利掌握食物中毒個案確切人數。

衛生局提醒，3月17日至25日曾至寶林茶室信義A13店用餐的民眾，如出現噁心、嘔吐、腹脹、腹痛、腹瀉等疑似食物中毒症狀，請儘速就醫並告知飲食史，以利正確診斷與治療。

衛生局說，食物中毒案風暴持續擴大，為阻斷可能風險，除依食品安全法責令粄條供應商，全面暫停作業及停止販售。

衛生局說，經調查這家粄條供應商生產之粄條，是經中游盤商的某麵店，以原進原出方式販售粄條給寶林茶室信義A13店及饒河店。現場查核這家麵店還有20包粄條未販售，已經退回給粄條供應商。

新聞稿說，另詢問，目前僅寶林茶室信義A13店有粄條異常事件，饒河店沒有相關異常客訴事件。

寶林茶室 食物中毒

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