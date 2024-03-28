寶林茶室食安風暴已數十人受害 負責人吐「這句話」網友暴怒：不先道歉？

台北市信義區知名百貨內「寶林茶室」食安風波愈演愈烈，截至今（28）日下午已有19起病例、其中2人不幸身亡，衛福部長薛瑞元表示，將定期公布個案狀況。對於食安風暴，一名網友在PTT分享寶林茶室負責人黎仿軒受訪片段，一句「我們都是素食，很安全」引爆網友怒火，紛紛痛批「都出事了不是應該先道歉嗎？」

衛福部昨日召集6名毒物權威開會，初步認定米酵菌酸中毒可能性高，但仍不排除人為下毒可能。根據「TVBS新聞網」報導，寶林茶室負責人黎仿軒表示，發生問題的店面僅販賣炒麵、炒粿條與炒飯三種商品，當天也有逾30名客人，針對食安風波，黎認為僅是個案。

此外，黎仿軒還宣稱「我們都是素食，所以都很安全」，但對於食安風波引起民眾身體不適，黎也強調若有責任絕不逃避。

一名網友將黎仿軒受訪片段轉貼到PTT八卦板，原PO談到黎提及中毒民眾是個案、「我們都是素食，很安全」這2點大怒，痛批「都出事了不是應該先道歉嗎？」

貼文曝光後網友紛紛回應，「素食很安全，這句話本身就有問題」、「素食很安全？安不安全跟素不素無關啊」、「就算最後檢驗結果真的跟他家食材沒有關係，他現在風口浪尖上講這些真的在敗自家形象」；但也有鄉民出面呼籲大家冷靜看待，「根本還沒查出是啥，就急著檢討」、「一堆在獵巫的，先等檢驗結果再說啦」。