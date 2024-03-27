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寶林茶室疑食品中毒案擴大 累計9人就醫釀2死

中央社／ 台北27日電
「寶林茶室」疑似爆發食物中毒事件。聯合報系記者林佳彣／攝影
「寶林茶室」疑似爆發食物中毒事件。聯合報系記者林佳彣／攝影

台北市信義區寶林茶室發生疑似食品中毒事件，相關醫院、1999及民眾陸續通報，截至今天傍晚，台北市衛生局已接獲9例，其中2例死亡、4例仍在加護病房救治中。

台北市衛生局今天下午舉行記者會，局長陳彥元、食品藥物管理科長林冠蓁、疾病管制科長張惠美、醫事管理科長陳怡龍等出席，說明寶林茶室案最新狀況。

陳彥元表示，三軍總醫院稍早再度通報1例個案，為53歲女性，22日在寶林茶室食用粿仔條，目前因肝衰竭、敗血性休克、酸中毒正在加護病房救治中，相關就醫病例累計9例。

陳彥元指出，目前接獲這9例，都是在19日至23日期間前往寶林茶室用餐，且都有吃粿仔條或河粉，12小時內就出現症狀，並在極短時間內惡化至肝衰竭、敗血性休克、猛爆性肝炎、敗血性休克等狀況，肝指數皆升高至上萬。

陳彥元呼籲曾到寶林茶室用餐的民眾，若出現身體不適，盡快到大型醫療院所就醫，並請第一線醫療人員提高警覺，若有病患出現疲倦、噁心、嘔吐等肝炎症狀，又曾有相同足跡，就可能是相關案例。

對於病患狀況，陳彥元說明，9例中有2例已死亡；另有2例為輕症，就醫後已返家；其餘5例則仍在住院中，1人病況好轉已入住一般病房，另4人則皆在加護病房救治中。

寶林茶室 食物中毒

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