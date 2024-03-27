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寶林茶室食物中毒…並非素食就一定安全！ 專家：白飯放涼至隔餐就恐染「致命細菌」

聯合新聞網／ 韋恩的食農生活
白飯示意圖。來源：ingimage
白飯示意圖。來源：ingimage

一名男性和朋友到台北市信義區遠東百貨「寶林茶室信義A13」用餐，沒想到出現噁心、腹瀉症狀，就醫竟不幸死亡，另一位則因輕微症狀到診所就醫。

本起事件到底是不是食物中毒還有待調查，不過素的就一定安全嗎？其實也不盡然，之前《美國臨床微生物學雜誌》發表了一個病例，某位比利時的年輕學生AJ於某天吃了一碗義大利麵，那碗麵於五天前煮熟，但沒有放入冰箱，只放在廚房的流理台上。

AJ把義大利麵放入微波爐加熱後進食，然後外出運動，半小時後因為頭痛、肚子痛及嘔吐而回家。雖然吐了數小時不停，但他以為只是普通食物中毒，大量喝水後，午夜上床休息。

隔天他沒有上學，家人才發現他一睡不起...驗屍結果顯示，AJ因仙人掌桿菌（Bacillus cereus）導致食物中毒，引發肝衰竭猝死。

在台灣，仙人掌桿菌也常常孳生在白米飯裡，造成食物中毒。一般白飯放涼到隔餐，就有仙人掌桿菌污染的風險

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冰箱 寶林茶室 白飯 食物中毒

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