聽新聞
test
0:00 / 0:00

粿條致死？ 醫懷疑米酵菌酸毒素

聯合報／ 記者賴昀岫李青縈／台北報導
台北市信義商圈遠百信義A13「寶林茶室」餐廳爆發重大食安事件，截至昨晚，至少九人中毒，身體不適，其中一人死亡，三人在加護病房急救。記者曾學仁／攝影
台北市信義商圈遠百信義A13「寶林茶室」餐廳爆發重大食安事件，截至昨晚，至少九人中毒，身體不適，其中一人死亡，三人在加護病房急救。記者曾學仁／攝影

卅九歲呂姓男子於本月廿二日皆同友人至北市信義區知名素食餐廳「寶林茶室」用餐，點了素食炒粿條、香蘭葉飲料，餐後持續腹瀉，身體虛弱，就醫後轉診至台北馬偕醫院急診，不料，病情急轉而下，引發嚴重敗血症、多重器官衰竭，使用呼吸器後，仍然不治，院方通報疑似食物中毒症狀。

截至昨晚，仍有四名疑似中毒個案住院，均在「寶林茶室」用餐後，出現食物中毒症狀，其中一人病情較輕，住三總一般病房，一名則於廿一日至馬偕醫院急診，因肝臟衰竭，在加護病房搶救中。北醫及新光醫院則各收治一人，病情危急，都裝上葉克膜，住進加護病房。

衛福部次長王必勝昨晚於臉書貼文指出，由於「寶林茶室」疑似食物中毒案有擴大的趨勢，食藥署昨晚主動前往餐廳稽查，邀請毒物專家及疾管署防疫醫師隨行，也會同台北市政府衛生局一同行動，希望透過再次仔細查察，查出事件原因。

新北市卅九歲呂姓男子廿二日與女同事到「寶林茶室」用餐，之後因嘔吐、腹痛、心悸等症狀而就醫，呂男後續轉診至馬偕醫院，但仍不治。據了解，個案送至急診時，院方起初並未發現中毒反應，最後死因為多重器官衰竭。衛福部食藥署副署長林金富表示，詳情尚待釐清，至於業者稽查則由地方衛生局主責。

一名不具名急診醫師推測，該個案可能係因「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid）毒素所致，「米酵菌酸」毒性超強，只要一毫克毒素，就可能致命，大陸地區就曾爆發多起涼拌木耳、河粉等中毒死亡事件。

該醫師指出，「米酵菌酸」來自保存不當的發酵米及米類製品（如河粉），即使東西煮熟，也不一定就可避免中毒，入侵人體後，毒素癱瘓粒線體，引發重症，在台灣實屬少見。此外，「米酵菌酸」為毒素，並非細菌，想透過分泌物、糞便培養等檢驗，恐怕無法測出結果。

「粿條、香蘭葉都是常見食物，這次狀況確實罕見。」林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，一般食物中毒都會引起急性腸胃炎，症狀為噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒，如果抵抗力較差，就可能合併敗血症，導致器官衰竭。一旦出現畏寒、噁心、嘔吐、腹瀉、高燒不退、意識不清、小便量變少等，就應提高警覺，盡速就醫。

食物中毒 馬偕醫院

延伸閱讀

收治寶林茶室中毒6旬翁 新光醫院曝患者現況

在寶林茶室點素炒粿條致死？急診醫師懷疑這毒素「1mg就致命」

39歲男寶林茶室用餐疑食物中毒亡 毒物專家盤點常見原因：相當罕見

原營業至3月底！撤櫃前疑食物中毒1死 遠百A13「寶林茶室」停業2天

相關新聞

寶林茶室食安疑雲再增2病例？ 北市衛生局回應了

北市餐廳「寶林茶室」捲入食安一死疑雲，北市衛生局3月24日接獲新北市衛生局2例通報，26日再接獲4例醫院通報、1例199...

粿條致死？ 醫懷疑米酵菌酸毒素

卅九歲呂姓男子於本月廿二日皆同友人至北市信義區知名素食餐廳「寶林茶室」用餐，點了素食炒粿條、香蘭葉飲料，餐後持續腹瀉，身...

遠百信義寶林茶室 食物中毒擴大

北市遠百信義「寶林茶室」素食餐廳爆發疑似食物中毒，截至昨晚有九人身體不適，其中七人就醫；通報就醫者有一人死亡，一人肝…

衛福部赴寶林茶室稽查 疑食物中毒案「規格再拉高」

台北市某百貨餐廳「寶林茶室」疑似食物中毒案，有擴大的趨勢。衛福部次長王必勝今晚於臉書指出，食藥署今晚主動前往稽查，邀請毒...

台日同傳「蟑螂食安危機」毒物醫師點出食物中毒一關鍵

「寶林茶室信義A13」發生疑似食物中毒事件，2位民眾用餐後出現身體不適，其中1人死亡，現又傳出還有6人也曾到同地點用餐，...

寶林茶室食安1死疑雲 北市衛局共接獲7通報 2人葉克膜搶救

北市信義區餐廳「寶林茶室」捲入食安一死疑雲，新北39歲呂姓男子日前與女同事前往用餐後，兩人陸續出現嘔吐、腹痛等症狀就醫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。