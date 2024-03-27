粿條致死？ 醫懷疑米酵菌酸毒素

卅九歲呂姓男子於本月廿二日皆同友人至北市信義區知名素食餐廳「寶林茶室」用餐，點了素食炒粿條、香蘭葉飲料，餐後持續腹瀉，身體虛弱，就醫後轉診至台北馬偕醫院急診，不料，病情急轉而下，引發嚴重敗血症、多重器官衰竭，使用呼吸器後，仍然不治，院方通報疑似食物中毒症狀。

截至昨晚，仍有四名疑似中毒個案住院，均在「寶林茶室」用餐後，出現食物中毒症狀，其中一人病情較輕，住三總一般病房，一名則於廿一日至馬偕醫院急診，因肝臟衰竭，在加護病房搶救中。北醫及新光醫院則各收治一人，病情危急，都裝上葉克膜，住進加護病房。

衛福部次長王必勝昨晚於臉書貼文指出，由於「寶林茶室」疑似食物中毒案有擴大的趨勢，食藥署昨晚主動前往餐廳稽查，邀請毒物專家及疾管署防疫醫師隨行，也會同台北市政府衛生局一同行動，希望透過再次仔細查察，查出事件原因。

新北市卅九歲呂姓男子廿二日與女同事到「寶林茶室」用餐，之後因嘔吐、腹痛、心悸等症狀而就醫，呂男後續轉診至馬偕醫院，但仍不治。據了解，個案送至急診時，院方起初並未發現中毒反應，最後死因為多重器官衰竭。衛福部食藥署副署長林金富表示，詳情尚待釐清，至於業者稽查則由地方衛生局主責。

一名不具名急診醫師推測，該個案可能係因「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid）毒素所致，「米酵菌酸」毒性超強，只要一毫克毒素，就可能致命，大陸地區就曾爆發多起涼拌木耳、河粉等中毒死亡事件。

該醫師指出，「米酵菌酸」來自保存不當的發酵米及米類製品（如河粉），即使東西煮熟，也不一定就可避免中毒，入侵人體後，毒素癱瘓粒線體，引發重症，在台灣實屬少見。此外，「米酵菌酸」為毒素，並非細菌，想透過分泌物、糞便培養等檢驗，恐怕無法測出結果。

「粿條、香蘭葉都是常見食物，這次狀況確實罕見。」林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，一般食物中毒都會引起急性腸胃炎，症狀為噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒，如果抵抗力較差，就可能合併敗血症，導致器官衰竭。一旦出現畏寒、噁心、嘔吐、腹瀉、高燒不退、意識不清、小便量變少等，就應提高警覺，盡速就醫。