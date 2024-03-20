名家專欄／虐童案道歉未止血？！網路好感度兒福聯盟墊底、「他」最高

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文／鈕則勳

日前，男童剴剴疑遭保母虐死的事件震驚社會，由於父母失聯，祖母無力撫養，所以向新北市政府社會局申請出養，該社會局便委託兒福聯盟協助出養，在等待出養的過程中，交由兒福聯盟合作的保母安置托育，該名保母是登記在台北市的居家托育人員，屬於台北市政府管轄。

由於事涉許多單位，是以事件爆發後，輿論譁然，不僅兒福聯盟與衛福部被各界強烈批評，就連新北市與台北市政府也都無法置身事外 ; 是以兒福聯盟於3月12日召開記者會道歉，衛福部也於同天提出六大精進措施，行政院長陳建仁也於3月14日行政院會中致歉，台北市長蔣萬安亦於同日道歉且在上午變更行程，親自出席行政院會，就社會安全網提出四點建議，包括中央和地方的「三方共訪」機制、落實幼兒專責醫師制度、中繼安置要比照寄養家庭標準，和希望中央建立評鑑保母的全國平台等四大方向。

虐童案網友關注相關單位 好感度陳建仁最高、兒盟墊底

至於日前衛福部提出的書面報告只有兩頁，被不少立委齊轟草率，立院於18日舉行「社會安全網推動情形及策進作為」專案報告，衛福部除了整理九大改進措施外，部長薛瑞元也向社會及家屬道歉，但報告內容仍被在野黨立委認為沒有誠意，提案表決退回。針對這些相關單位的危機處理，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/03/11～2024/03/17）統計調查，兒福聯盟、陳建仁、薛瑞元、蔣萬安的負面聲量與好感度相關數據來分析，可發現陳建仁的好感度0.29是四者中最高的，其次是蔣萬安的0.25，再來是薛瑞元的0.20，至於兒福聯盟的0.16則是墊底。

若是從負面聲量來看，3月12日兒福聯盟的負面聲量超過三萬筆，之後持續下降到3月17日 ; 陳建仁在3月12日負聲量超過蔣萬安與薛瑞元，13與14稍微下降，15日又拉高，16日下降後，17日變成四者中最高。蔣萬安從11日開始負聲量拉高，14日比陳建仁與薛瑞元還高，15到17日則持續下降，17日還低於陳建仁與兒福聯盟 ; 薛瑞元從11到17日，負面聲量幾乎都是四者中最低的。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

兒盟道歉後負面聲量仍高！鈕則勳：公信力受到嚴重衝擊

細部分析可以發現，兒福聯盟在這件事中首當其衝，外界質疑聲浪非常高，好感度最低確實是在脈絡之中 ; 包括剴剴疑遭兒福聯盟轉介的劉姓保母凌虐身亡，引發眾怒外，台北市議員游淑慧質疑兒福聯盟於2023年標下政府24個標案，承攬金額高達一億兩千萬，歷年最高，但品質呢？她也指出該聯盟累積資產高達45億9千萬，機構與管理卻呈現鈍化與官僚化。外界也質疑兒福聯盟高層雖出面道歉，但卻要求主責社工「勇敢面對社會、配合司法調查」，一句話把該聯盟督導指揮考核失靈的責任，推給第一線社工承擔。凡此種種，在網路上引發熱烈討論，甚至負評幾乎都最高且好感度最低，當然合理，然12日其道歉後，負面聲量雖有持續下降，但到16日時仍是四者中最高的 ; 基於此，兒福聯盟的公信力確實受到嚴重衝擊，若要重拾民眾信心，或許只有徹底改革一途。

陳建仁比薛瑞元先道歉 展現對虐童案重視拉抬好感度

至於行政院長陳建仁，其好感度居四者中最高，主要原因或許是其代表政府率先道歉，即便外界多認為衛福部難辭其咎，甚至立委黃國昌也直指衛福部應正視嚴重失職的責任，媒體評論也質疑衛福部似乎忘了自己是兒福聯盟的業務主管機關，更規避了自己是收出養專案的主辦機關，卻多在記者會與新聞稿中在講地方政府應該如何如何，甚至當衛福部長薛瑞元尚未正式道歉時，陳建仁就以行政院長身份道歉，至少展現了對事情重視的態度，好感度最高或許有其脈絡 ; 而從負面聲量的趨勢中也可看到，14日道歉時的負面聲量也降低，但17日有拉高，成為四者中最高者，或許也未必都歸因於虐童這單一事件，從內容分析中也可發現，他的負面聲量拉高也和近日電價可能上漲，引發民怨的議題有關。

蔣萬安道歉提解方好感度第二 鈕則勳：危機處理到位

再來看台北市長蔣萬安，其好感度在四者中僅次於陳建仁，代表蔣萬安的危機處理一定程度的到位，14日除了道歉外，也就社會安全網提出四點建議，也在行政院會後感謝政委林萬億和薛瑞元的正面回應，負面聲量持續下降，有其脈絡。然12到14日，蔣的負面聲量拉高，或許和其在12日臉書發文的一段話有關，就是「有人勸我，要等行政院、衛福部把話說清楚，要等兒福聯盟好好面對爭議，不要公親變事主。」這段話引發討論，就連民眾黨立委黃珊珊也開砲批評，即便蔣在15日也提出澄清，不需要斷章取義、政治操作，他的全文很清楚，「不要公親變事主」，這句話他是不同意的，所以他提出「沒有人是局外人」 ; 但一般民眾未必會細看其臉書的全文脈絡，極可能跟者媒體的報導或輿論的討論走，是以12到14日蔣的負面聲量拉高，但他14日道歉，15日進一步澄清，確實有效地控制事態，使負面聲量持續下降，也代表蔣確實有掌握輿論脈絡。

薛瑞元負面聲量低 鈕則勳：衛福部卸責地方政府切割有關

最後來看薛瑞元，從11到17日，他的負面聲量雖然是四者中最低的，但0.20的好感度只高於兒福聯盟，遠低於陳建仁與蔣萬安，仍能凸顯出薛瑞元在虐兒案中被責難的程度仍然很高 ; 究其原因，他一直到18日才道歉，相關報告也無法說服立委，黃國昌對衛福部的批評火力也很強，甚至在臉書上痛批衛福部「推諉卸責、顢頇失能」，然衛福部又被認為多將責任推給地方政府，這當然都是薛瑞元好感度低的原因。至於一週內，他每天的負面聲量較低，當然可能由於薛作為政治人物的顯著性及受關注程度不高，同時被媒體評論質疑的衛福部卸責地方政府、甚至做一定程度的切割有關 ; 而值得注意的是，他每天的負面聲量較低，會不會是其一直沒有道歉的原因，這或許就更值得玩味了。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月11日至2024年03月17日。