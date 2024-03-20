「別把社安網當成社工網」 社工工會今陳抗

台北市社工工會今天將到衛福部昆陽大樓前陳情抗議。圖／取自臺北市社會工作人員職業工會臉書

待出養男童遭保母虐死，負責此案件的陳姓社工日前遭檢警上銬、肉搜，已造成社工界集體創傷。台北市社工職業工會今與桃園、台中、花蓮、高雄等五大工會集結上百人，至衛福部昆陽大樓前陳情抗議，工會已預先提出「重開兒虐檢討會、撤回提升訪視頻率、保障社工執業安全」等具體訴求，盼衛福部正面回應。

台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸說，本次提出五大訴求，內容具體，盼衛福部高層能夠多傾聽社工及民意，別再只派科長、司長出面接收陳情書。

北市社工工會提出五大訴求，包括，「全面檢視社會問題成因，別把社安網當成社工網」、「邀集實務代表重開兒虐檢討會」、「收回提高社工訪視頻率要求」、「保障社工執業安全，別讓社工遭肉搜怒罵」、「落實社工薪資制度，重視社工工作負擔及量能」等。

沈曜逸表示，長期以來，衛福部官員把社安網當成安定民心的萬靈丹，在兒虐事件發生後亦端出提升訪視頻率及社工敏感度說法，形同讓社工代替政府來補破網；但兒虐預防應全面檢討社會問題，志工、社區、警政、衛政、社政等單位共同協力，才能落實。

衛福部提出「不定時訪視」要求，引發基層社工不滿。沈曜逸表示，社工突襲家訪，缺乏法源依據，實務執行並不容易，而在既有社工服務量能下，增加訪視頻率恐壓縮既有訪視品質，還恐讓社工遭工作量壓垮而離職。至於社工遭網友獵巫，衛福部作為主管機關，應該想出一套模式，能在在網路數位媒體時代中，保障社工執業安全。