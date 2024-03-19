藍批蔡政府：6年407億 社安網補在哪？

幼童疑被保母虐死案，國民黨立法院黨團昨天舉行記者會痛批衛福部，指虐童案發生三個月，中央政府竟沒有開會檢討，民進黨政府六年編四○七億元預算，社會安全網究竟做到哪裡？衛福部長薛瑞元的報告還只有兩頁談及此案，連ChatGPT都寫得更好，現在的內閣是「史上最廢」看守內閣。.

國民黨團書記長洪孟楷說，台北市府去年十二月廿五日接獲通報並轉告衛福部，十二月廿七日再詢問衛福部相關作為，中央只回應要跨部會討論便無下文，直到媒體爆出此事，大家才發現中央竟完全沒有因應、開會，民進黨政府應檢討相關流程，也盼檢察官從重量刑。

國民黨立委黃健豪指出，虐童案發生至今三個月，衛福部才開檢討會？社工壓力大、薪水低，衛福部還想將問題推給地方社工？每年虐兒通報案件數字都破萬，到底誰能保護這些孩子？

國民黨立委李彥秀說，蔡英文政府六年撥四○七億元做社會安全網，究竟做了什麼？民進黨如果重視此案，衛環委員會民進黨籍召委黃秀芳上周也可提案變更議程卻什麼都沒做，國民黨籍召委王育敏排案檢討社會安全網，民進黨鬧什麼？明顯想轉移焦點，搞政治鬥爭。