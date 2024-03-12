惡保母非首次虐童！知情者控「包庇」 網炸鍋：合法就免監管嗎？

北市去年底發生一名男嬰遭保母虐死案，據了解該案因父母入監無法照顧，由兒盟、社會局轉介保母，但保母與其妹妹疑似對男童施虐致死。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

台北市一名劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐他致死，引發社會譁然。其中有知情人士透露，該名保母已經不是第一次虐待小孩，只是之前的家長即時帶回，才避免憾事發生。此話一出，也延燒到PTT，網友紛紛表達不滿，質疑兒福聯盟難道都沒有在篩選保母的嗎？

根據PTT文章揭露，男童第一個保母的親友貼文痛批劉姓保母惡行，稱「她不是第一次施虐，前面就已經有其他小孩被虐打，只是家長即時帶回，而我們卻因為社工包庇保母，聲稱個資保護無法告知保母資料，阻擋我們與小孩碰面，且一連串的假訪視及電訪報告，我不懂這個國家到底怎麼了？」

此番言論也引起網友炸鍋，「為何有問題的保母沒有被撤銷執照？難道兒福聯盟都沒有在篩選保母的嗎？」、「兒福有錢買辦公室，沒錢篩選保母」、「有證照就不用監管嗎？兒福聯盟超屌」、「保母合法，社工也合法，結果呢」、「為啥社工完全不用負責？探視責任最大就是他」、「她（劉姓保母）不只虐了還累犯，還有合格的社工幫忙」、「立委不知道都在幹嘛」、「這保母家環境多糟啊，感覺審核保母機制真的有問題」、「有沒有合法證照不會是人品的標準」、「會這樣虐殺，很大機率精神上已經出現問題了」。

不過也有網友呼籲，現在事件還有許多地方要釐清，請大家避免發表過激言論，「等之後看判決書比較準」、「我不相信社工會做這種事，吃力不討好」。