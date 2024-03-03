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基隆撞警案曝警政漏洞？高層指令成「官樣文章」 各界籲接地氣

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

基隆八堵日前發生撞警案，造成年輕警員喪生，長期關心警察權益的前立委游毓蘭受訪時指出，除了考慮加裝物理性防禦、思考值班台設計之外，更應引進危機處理團隊（CIT）的訓練機制。一位退休地方警察局局長表示，應從勤務編排、法令依據與設備採購等實務方面，優化基層的處境。

警政高層不接地氣

34歲男子簡通亮日前衝撞基隆八堵派出所，造成24歲年輕員警蘇昱鴻殉職，震驚社會，使得警政署下令各分局強化駐地安全。不過臉書粉專「靠北police」曝光警界高層指令，包括「要求值班人員提高警覺，不要看劇、玩手機」、「強化營區進出人車管制」、「要將門禁管制列入督考重點」等。

截圖一出，引發網友高度不滿指出，「明明值班台搬到大門左右兩邊就可以簡單處理了」、「上次出事的公文拿來複製貼上就好，真輕鬆」、「笑死，開車衝撞是要怎麼門禁管制」、「出事就是加強督導，其他什麼都不會」等。

對此，警政署表示，日前已要求各警察機關盤點現有駐地狀況，並針對周邊道路及建築物腹地等空間設計，規劃因地制宜的安全防護設施，目前已有參照國外阻材設施，如防撞護欄、阻車柱等器材，會持續廣納員警意見。

指示成官樣文章

前資深警官黃明鎮牧師也感嘆這完全是「官樣文章」，面對這些瘋狂的衝撞事件，根本是防不勝防，「生有時，死有時」，這類突發事件何處都會發生。針對是否積極於派出所架設拒馬等設施，黃明鎮認為「大可不必」，因為派出所訴求要親民，警察都是人民保母，一旦把警察局或派出所弄得像總統府前的水泥拒馬，總會讓人覺得很遙遠，不應「為了個案亂了手腳」。

警察及眷屬關懷協會理事長游毓蘭受訪時指出，理解事件發生之後，警政署應從「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，希望值班人員能聚精會神，但現在許多值班人員都是以手機交付任務、或用LINE進行溝通；且值班台人員職務包括整理簿冊、接電話，不可能一直聚精會神注意週遭，顯見「警政署高層實在不接地氣」。

引進危機處理訓練

至於本次衝撞派出所的男子罹患精神疾病，游毓蘭指出，目前社會因為重視隱私，未必知道誰是社區中的精神病患者，而警察需要處理社區中的疑難雜症，常常是接觸他們的第一線人員。

她強調，所以過去在立法院，自己就多次建議衛福部和警政署，一定要引進美國的危機處理團隊（CIT）的訓練機制，以跨專業的訓練，減少員警在面對精神病患危機事件的傷亡與失誤。

一位退休地方警察局高層受訪時表示，目前國家社會變得愈來愈複雜，基層警力要面臨最大的壓力、最高的風險，此事件揭示了警察的高風險環境，民眾也應體恤經層警員的辛勞，提供更好的執法環境，降低整體環境的意外風險。警政高層也更應多多考慮基層警員的處境，從勤務編排、法令依據或裝備採購等進行優化。

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