放寬陸配入籍 政院：兩岸對立 無修法規畫

國民黨立院黨團優先法案提出陸籍配偶取得我國身分證年限比照外配，從六年縮短至四年，藍白喊支持、綠強力阻擋。行政院昨表達立場，行政院發言人林子倫表示，兩岸仍屬對立狀態，對修法持保留態度，陸委會、內政部目前沒有修法規畫。

林子倫表示，基於國家利益與整體國家安全的考量，與其他國家的關係與狀態並不相同，且陸配在取得我國身分後，依照現行規範，權利義務也與其他國家的外籍配偶不同，此事應綜合考量政策因素，採取更審慎的態度來面對。

針對國民黨團擬提出修法，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤質疑，「不是說要福國利民嗎？這樣的優先法案，是福了哪一國？現在是提出這個法案合適的時機嗎？」中國從海面到空中，片面宣布改變現狀，還要對台灣的管轄權進行施壓，國民黨團卻要提出這樣的法案，時機點根本大錯特錯，將全力阻擋。

吳思瑤指出，陸配入籍年限比較長，享有福利待遇都優於外配，包括不需要放棄本國國籍，就可以入籍台灣籍，甚至是享有其他外配都沒有的依親福利，這也是為何醫界站出來表達立場，「如果可以大幅因為依親，濫用台灣的醫療、健保資源，我們就防不勝防。」

民進黨指稱陸配入籍會濫用健保並衍生國安問題。國民黨立委蘇清泉表示，健保與陸配根本無關，要解決問題應調整保費或費率。他說，現在陸配入籍年限是六年，民進黨政府說改成四年會有國安問題，「六年就不會有國安問題嗎？」根本毫無邏輯。

國民黨立委黃健豪表示，民進黨擺明是歧視，其他國籍的配偶就沒有這種問題，只有陸配不行？

民眾黨立委黃珊珊說，聯合國公約及台灣相關法規都是反歧視，民眾黨在二○二四大選期間也提過非常多次，「若是有國安問題，不會是因為他的身分，而是做了什麼壞事」，國安有疑慮不會因為這個人，幾年入籍而突然變壞人，台灣是自由民主社會，不要這麼害怕。