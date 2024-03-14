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因應蘇丹紅風暴 中市府跨局處5大措施把關食安

中央社／ 台中14日電

台中市政府衛生局、教育局、社會局、環保局、經發局、法制局及農業局等，跨局處討論蘇丹紅辣椒粉的因應措施，研商5大措施，合力把關市民食安。

蘇丹紅食安事件引發民眾疑慮，市府衛生局今天發布新聞稿，13日由副秘書長張大春召集衛生局、教育局、社會局、環保局、經發局、法制局及農業局，跨局處討論蘇丹紅辣椒粉的因應措施。

衛生局表示，第一、與各縣市衛生局進行資訊通報與合作，主動追查問題辣椒粉流向，第一時間派員稽查，即時阻絕問題辣椒粉原料及其製品於市面流通販售；第二、擴大查驗高風險產品，持續滾動調整查驗政策，確保市民飲食安全。

第三、高中以下學校、醫院、安養及長照機構、各類護理之家等，自主預防性暫停使用辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉（含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉）等辛香調味料。

第四、建置蘇丹紅辣椒粉專區，主動公開最新查驗結果、積極作為、問題產品批號及流向等資訊；第五、宣導業者落實自主管理，並媒合公證檢驗單位提供優惠檢驗價格，鼓勵業者自主送驗原料或產品。

環保局加強具食安風險疑慮化學物質查核工作，協助監督業者妥善執行問題原料及製品的廢棄物銷毀處理；教育局把關校園及幼兒園餐食，加強學校場域宣導；社會局針對社福機構及食物銀行全面清查，下架問題產品。

農業局加強蛋鴨場抽驗及所轄農（漁）會場域宣導；經發局進行工廠輔導，避免毒化物進入食品鏈，加強輔導市場、夜市及商圈業者，慎選上游廠商，注意原配料購入價格合理性等；法制局協助消費爭議處理及誤用含有蘇丹紅產品業者提供免費法律諮詢。

蘇丹紅 辣椒粉

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