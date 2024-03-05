追查問題辣椒粉原料和產品流向 台中再查獲5批並下架

台中市食品藥物安全處追查問題辣椒粉原料及產品流向 ，今天宣布新掌握5批，並令其全數下架停用。這5批都來自高雄市津棧國際與佳廣國際兩家公司，並依高雄市衛生局提供的流向資料，總計掌握辣椒粉原料1177公斤，椒麻醬、各式辣椒調味粉等相關產品6291.1公斤，已全數下架停止使用並回收中，嚴防問題產品流入市面，保障市民食安。

食安處說，津棧國際進口問題辣椒粉，有效日期2026年8月5日(輸入申請書號碼：IFT12AI0135007)，經製成牛王牌辣椒粉後，透過高雄市佳廣公司販售給台中市美食家食材通路股份有限公司台中批發中心240公斤，再出貨給下游業者使用。

此外，津棧國際另兩批進口的問題辣椒粉，分別是有效日期2026年6月14日(輸入申請書號碼：IFT12AI0118403)及有效日期2026年8月9日、2026年9月14日(輸入申請書號碼：IFT12AI0138401)，由高雄市杰展國際製成香麻辣椒粉後，出貨67公斤給台中市味源公司，已使用51.53公斤分別製成椒麻醬5325公斤(出貨給揚秦國際企業台中分公司)，以及尚未出貨的香辣粉418.3公斤。

食安處提到，佳廣國際公司進口的問題辣椒粉，有效日期2026年5月28日(輸入申請書號碼：IFT12AI0104706)，出貨野生雞心椒細粉870公斤給台中市美味王食品公司，已使用465公斤製成各類辣椒調味粉產品547.8公斤，銷售給下游業者。