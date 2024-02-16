富國島調查牛步 觀光署還在過年

春節期間，台灣旅客開心參團出遊，沒想到在越南富國島被丟包，不僅玩興大減，旅遊安全問題也成隱憂。諷刺的是，甫升格的交通部觀光署卻彷彿還在過年，丟包事件從大年初三發生至今，四天過去，調查進度牛步，雙方契約為何？有多少旅客多付錢？業者財務狀況有多差？種種爭議，仍是眾說紛紜。

據了解，春節前夕，旅遊業界就已傳出年代旅遊承辦富國島春節包機旅行團的案子並未付款，旅客飛到當地恐被丟包的風聲，但負責督導旅行業的觀光署，卻未做出示警，甚至觀光署副署長林信任還稱「沒想到會發生這樣嚴重的事情」，聽在旅客的耳裡，真不知該作何感想。

尤其旅行社為特許行業，需先經許可，領得主管機關許可文件後，才可以辦理商業登記，換句話說，是受到政府高度監管的行業，旅行業管理規則中也明定不得於旅途中隨意將旅客解散，但面對無良的旅行社業者，觀光署卻像無牙的老虎，即便派員前往稽查，也只能被動地接受業者說法，根本無法有效保障消費者權益。

當年復興航空在無預警停飛後，催生交通部民航局檢討國籍航空的財務監理制度。觀光署管轄全台旅行業，也肩負旅遊安全的課題，卻只能眼睜睜地看著丟包慘況發生。當事前無法預警，事後調查又緩慢，面對目前全台高達三千多間的旅行社，到底哪間才能順利走完行程，難道旅客只能擲筊問神明？