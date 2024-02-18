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藍委轟觀光署回覆失效文件 「用語都是請 顯示並無強制力」

聯合報／ 記者鄭媁林縉明張睿廷／台北報導
民進黨政府開放我國團客赴陸觀光喊卡，引發國民黨立委翁曉玲批評。圖／聯合報系資料照片
民進黨政府開放我國團客赴陸觀光喊卡，引發國民黨立委翁曉玲批評。圖／聯合報系資料照片

原本三月要解除的赴陸禁團令在春節前夕突喊卡，讓業者措手不及。國民黨立委翁曉玲昨天表示，她詢問交通部觀光署，要求提供延長赴陸出團禁令，結果觀光署回覆了兩份文件，竟然都是二○二○年因應疫情的公告（函），她質疑根本是失效文件，且用語都是「請」，顯示並無強制力。

翁曉玲昨出示兩份文件，一份是觀光局（去年升格觀光署）在二○二○年一月二十四日發布的「為有效落實疫情防堵，自即日起『請』旅行業暫停組團赴陸旅遊並公布參團旅客解約退費處理原則」等內容的網頁公告。

另一份則是觀光局二○二○年三月十八日發布的「為配合防疫措施，自三月十九日至四月三十日止旅行業者『應請』暫停組團赴國外旅遊」等內容的公函。

翁曉玲表示，觀光署會如此客氣的以行政指導的口吻，請旅行業者暫停出團赴國外旅遊，自然是知道依法沒有權限去禁止旅遊業者組國外旅遊團。

翁曉玲表示，現行有關法規如發展觀光條例、旅行業管理規則、乃至兩岸人民關係條例等，並無有任何規定授權主管機關可限制合法的旅行業組團，所謂「禁團令」，不過是配合中央疫情指揮中心辦理的「通知」罷了。

國民黨團首席副書記長林思銘批評說，現在行政院不像是看守內閣，觀光署對於開放團客赴大陸旅遊也是朝令夕改，此外，不管是食安問題還是簽署印尼外勞的部分，都還沒達成民意共識，就自顧自地執行。

林思銘 疫情防堵 翁曉玲 觀光署

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