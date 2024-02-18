聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光署搬出發展觀光條例 業者怒：淡薄牽強 硬擠出的法源

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
去年大陸旅遊業者有七十人來台參展「二○二三台北國際夏季旅展」，對於兩岸觀光恢復常軌抱持高度期待，沒想到迄今仍原地踏步。本報資料照片
去年大陸旅遊業者有七十人來台參展「二○二三台北國際夏季旅展」，對於兩岸觀光恢復常軌抱持高度期待，沒想到迄今仍原地踏步。本報資料照片

對於藍委質疑禁團令於法無據，觀光署則表示是按照發展觀光條例跟旅行業管理規則的規定，旅行公會不滿反批，用這兩項條文來當法源依據相當淡薄牽強，跟禁團令完全扯不上關係，明顯就是倒果為因的政治因素，為了合理化而硬擠出的法源，只會讓業者更加群情激憤。

觀光署指出，禁團令是依據「發展觀光條例」第五十三條第一項、「旅行業管理規則」第四十九條第十九款辦理。為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，惟考量情勢變更等因素，經跨部會協商後，基於陸方禁止組團來台、變更M五○三航路損及我國國安，衡量組團赴陸的經營行為已有「損害國家利益」，本於對旅行業經營行為負有管理監督之責，請旅行社暫停組團赴陸旅遊。

觀光署長周永暉表示，按照發展觀光條例跟旅行業管理規則的規定，原則上沒有問題，我國也希望陸方有更善意回應，恢復兩岸交流的政策沒有變。

觀光署的說法，令業者更加不滿。中華民國旅行商業同業公會全聯會研究發展委員會召集人高洺塗怒批，這是為了合理化而硬擠出的法源，他表示，現在不是戒嚴時期，觀光署用不合理的監督影響業者生存空間，更凸顯現任首長只是政治任命，根本不懂觀光。

不具名旅行業者也表示「不能接受」，認為沒有法源依據的政策就是損害工作權，且政府宣布前沒有事先與業者溝通，程序不正義，不懂為何「在外面跟別人吵架，要回來打自己小孩」？

該業者更直言，今天是旅行業，明天就是農產品，民進黨政府勝選後就沒有包袱、為所欲為，再把交通部跟觀光署推出來當砲灰，已被看破手腳。

周永暉 國安 國旅 戒嚴時期 觀光署

延伸閱讀

業者炸鍋！藍委稱禁團令是失效通知 觀光署搬法源：原則上沒問題

年代旅遊初估需賠2千萬！負責人雙手一攤賠不了 觀光署出招將修法

指禁團令是失效通知 藍委籲觀光署勿無理刁難業者

限期30天提申訴！ 年代旅遊受害消費者「申請理賠4方法」最新揭曉

相關新聞

赴陸觀光禁團令挨批於法無據 藍白嗆：侵害自由

民進黨政府開放我國團客赴陸觀光喊卡，引發爭議。行政院長陳建仁昨天拜會立法院，國民黨團、民眾黨團同聲質疑禁團令於法無據；國...

新聞眼／蔡政府為反而反 觀光署成代罪羔羊

原訂三月起要鬆綁的旅行社組團赴陸旅遊的禁團令，政府一聲令下喊卡，旅遊業者措手不及，民眾跟團赴大陸旅遊的權利也被剝奪。交通...

赴陸禁團令延長 學者：專制政府侵犯人民權利恐違憲

政府針對中國大陸旅遊禁團令持續，在野黨質疑是否有法源依據。法律學者、民主文教基金會董事長桂宏誠表示，觀光署目前作法，僅屬...

藍委轟觀光署回覆失效文件 「用語都是請 顯示並無強制力」

原本三月要解除的赴陸禁團令在春節前夕突喊卡，讓業者措手不及。國民黨立委翁曉玲昨天表示，她詢問交通部觀光署，要求提供延長赴...

觀光署搬出發展觀光條例 業者怒：淡薄牽強 硬擠出的法源

對於藍委質疑禁團令於法無據，觀光署則表示是按照發展觀光條例跟旅行業管理規則的規定，旅行公會不滿反批，用這兩項條文來當法源...

業者炸鍋！藍委稱禁團令是失效通知 觀光署搬法源：原則上沒問題

民進黨政府開放我國組團赴陸觀光喊卡，引發旅行業炸鍋。國民黨立委翁曉玲今表示，根據觀光署提供當初禁止旅行業組團赴陸旅遊的公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。