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冷眼集／政府失信 不管民間死活

聯合報／ 記者周湘芸
政府原定下月解除赴陸禁團令，不料政策昨突然喊卡，讓業界譁然。圖為桃機一航廈出境大廳內，旅行社領隊帶領旅客出團。記者黃仲明／攝影
政府原定下月解除赴陸禁團令，不料政策昨突然喊卡，讓業界譁然。圖為桃機一航廈出境大廳內，旅行社領隊帶領旅客出團。記者黃仲明／攝影

交通部去年十一月宣布今年三月開放組團赴陸旅遊，交通部長王國材多次信心喊話「無論陸方開不開，我方三月就會直接開放」、「業者已可以提前準備」，結果，開放政策硬生生急轉彎，打醒業者觀光夢。

交通部宣稱政策臨時喊卡是因為陸方「太惡意」，但反制陸方手段百百種，執政黨卻選擇衝擊最大的方式，將民眾及業者當祭旗，此政策一轉彎，對每年迎接數以上億旅客的大陸毫髮無傷，但對台灣旅遊業者，恐是傷筋斷骨。

尤其，恢復特定國家觀光市場非僅賣票、攬客這麼簡單，旅行業者去年底開始跟大陸業者接洽，疫情三年許多規則改變，帶團人員也須重新訓練，加上宣傳、行銷，繁瑣程序都是成本，如今「限量」開放出團三個月又要封閉，對業者來說等同把錢丟到水裡，憤怒又無奈。

執政者多次不將民生列為優先考量，無論是將卸任的蔡英文總統還是將上任的準總統賴清德，對民眾來說都是已失誠信的政府，當執政者成了放羊的孩子，未來政策還有人相信嗎？

交通部長 旅行團 王國材 疫情 蔡英文 賴清德

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