瘦肉精專家會議 追實驗出錯原因

台糖梅花豬肉片瘦肉精「西布特羅」食安事件，衛福部食藥署昨下午召開專家會議，共有十四名專家與會，歷時三個多小時，但討論重點不在釐清瘦肉精來源，而是探討實驗過程中可能出錯原因。今天則由農業部舉辦專家會議，彙整兩場專家意見與建議後，報告交給行政院食品安全辦公室，由行政院下個月對外說明。

對於立法院要求食安專案報告，行政院長陳建仁昨天受訪表示，行政院都已經準備好了，尊重立法院朝野黨團最後的決議，「我也很盼望能夠在立法院盡早提出食安報告」。

陳建仁表示，政府對於食安問題是全年不休，這次台中市政府驗出西布特羅事件，中央從春節前到現在，相關的單位一再去了解事實的真相和相關的檢驗，目前為止有八四四件豬肉肉品，不管是中央也好、還是民間單位檢驗也好，都沒有驗出包括西布特羅在內的瘦肉精，因此是相當安全的，請國人放心。

陳建仁表示，為了讓國人了解事實的真相，行政院請衛福部推動的專家學者委員會已經召開，也要求他們在最短時間內和國人來說明。他強調，「台中市政府也認定這是一個單一的事件，和中央政府的看法是一樣的」，他要呼籲大家要更放心，這不是系統性的食安問題，但政府也會積極地使相關食安工作做得更好。

食藥署長吳秀梅表示，昨天專家會議邀請十四名專家，其中七人來自食品安全與營養諮議會、四人為食品風險評估諮議會成員、三位為食品檢驗方法諮議會代表，專長包括食品安全、毒理、分析化學及獸醫等領域，而行政院食安辦主任許輔則以專家身分出席；其餘列席人士包括行政院、經濟部、台中市衛生局、台糖公司、肉品分切的信功公司等代表。她說，若現場討論無法找出真相，需要補足其他證據或說明，將再召開第二場會議。

外界建議，食藥署應對外公布會議專家名單，吳秀梅表示，召開會議之前，都會要求專家填寫利益迴避及保密協議，就是不希望有人在食藥署公布之前對外發表意見；會議過程全程錄音，相關內容將以會議紀錄方式呈現，屆時就會公布出席專家名單，但不會對外公開音檔。

據了解，昨歷經三個多小時討論，重點在於釐清實驗流程，偏重技術層面，並未探討「西布特羅」的可能來源，由食藥署代表提出問題，委請各領域專家提供專業意見，氣氛平和。