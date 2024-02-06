觀察站／台糖瘦肉精終極複驗 恐難止紛爭

國產豬肉驗出瘦肉精「西布特羅」，在中央、地方各自表述下已成羅生門。台中市食安處昨晚把關鍵檢體送交衛福部食藥署，今天中央、地方各自進行複驗，結果最快明天出爐，推測有三種可能出現的結果，不管哪一種恐都難以止息紛爭。

台中市食安處三日發布新聞稿，揭露台糖國產豬肉片驗出瘦肉精，由於台灣近十年來抽檢豬肉瘦肉精向來都是零檢出，這次不但首次檢出，還是進口豬肉也不得驗出的「西布特羅」，掀起食安風暴疑慮。

衛福部、經濟部、農業部展開全面稽查，大舉溯源稽查同養豬場、同批號豬隻，並且送驗四十五件同批號肉品，結果都是零檢出，衛福部次長王必勝在記者會上一句「不知中市為何急於公布？請記者去問中市府原因。」讓原本食安問題隱約升級為中央、地方角力戰。

中市府昨天跨局處舉行記者會詳細說明六次檢驗過程與結果，衛生局長曾梓展表示「對檢驗結果有信心」；上周六起就無公開行程的台中市長盧秀燕，今天也將出席市政會議，預計會對瘦肉精事件發表談話。

中市府昨晚已把驗出「西布特羅」的台糖梅花豬肉剩餘檢體分二等分，一分送中央食藥署，另一分保留，今天將各自展開複驗；中央、地方檢驗結果若不同，因為已無殘餘檢體，恐將持續「各說各話」。

若雙方都驗出「西布特羅」，在中央窮盡各種可能，檢驗同批號豬隻、豬肉都零檢出，到底這塊梅花豬瘦肉精從哪來？有地方衛生首長說，驗出瘦肉精多半是進口豬肉，會不會掀開另個「潘朵拉盒子」？

如果雙方都未檢出，中市府前六次數值明確的檢驗結果，到底是怎麼回事？台中市食安處實驗室經過衛福部認證，難道認證機制出問題？此結果對備受市民信賴的盧秀燕會不會有傷害？

食安檢驗是科學，有幾分證據說幾分話。面對重大食安事件該及早公布以避免消費者繼續吃下問題食品？還是等複檢確認無誤再說？值得執政者三思。