中央地方不同調？瘦肉精風波 王必勝：接近檢驗極限應謹慎判讀

台糖梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅數值超標，衛福部次長王必勝今天說，檢出數值非常接近測驗極限值，曾提醒地方衛生單位接近定量極限恐與受到實驗室影響有關，判讀應該更謹慎。

台中市衛生局1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），結果發現含不得檢出的瘦肉精西布特羅Cimbuterol，檢出數值為0.002ppm。高雄也查獲20包同批號產品。

行政院食品安全辦公室今天晚間舉行聯合記者會說明豬肉檢出西布特羅查驗結果，公布檢驗同批肉品樣品結果，瘦肉精的部分也都是零檢出。王必勝提到，瘦肉精西布特羅檢驗定量極限是0.001ppm，測驗出0.002ppm屬於檢測機器極限，極端低數值可能是實驗室問題。

王必勝表示，當初曾提醒台中市政府更審慎調查，整個檢驗過程有許多關鍵步驟，這是科學問題，都需要探討，但地方政府有自行考量，所以才會急於公布。相信台中有驗出這個數字，因為檢驗結果非常接近極端值，所以不會妄下定論，需要進一步討論。

王必勝認為，維護食安是政府責任，但安定民心也很重要，甚至保障業者權益都有其重要性，廠商可於15天內向原抽驗機關申請複驗，以利相互保障權益。西布特羅是極少見動物用藥，價錢昂貴，少數使用於檢驗標準品，皆由特殊管道進口。

至於台中市提到後續多次都有驗出，王必勝認為，「假設」這塊肉受到污染，怎麼驗都會是有，重申一整隻豬不會是只有一塊肉有西布特羅，其他周邊的肉都沒有。關於科學的重現性問題，是否由公正第三方複驗，以及後續待釐清環節，「再給我們一些時間處理」。

衛福部食品藥物管理署副署長林金富表示，瘦肉精檢驗流程關鍵步驟多，從均值秤重、高速震盪萃取、水解到淨化樣品，任何步驟沒有做好，就會出現雜訊與干擾，尤其淨化步驟非常重要，直接影響測值。過去10年檢驗累積超過1.9萬件檢體皆零檢出，「台灣豬肉沒有瘦肉精」。