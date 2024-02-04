台糖瘦肉精複驗結果曝光 農業部稱45件樣本全未檢出

台糖安心豚梅花肉片被檢出含有瘦肉精，這是國內近10年來首次在市場抽驗發現豬肉含瘦肉精，行政院食安辦今晚8時召開聯合記者會，會同衛福部、經濟部、農業部及台糖公司代表出席，說明豬肉檢出乙型受體素「西布特羅」查驗結果。

行政院食安辦主任許輔表示，台糖安心豚梅花肉片被檢出含有瘦肉精，受到國人關切，從前天台中市發出新聞稿後，當天啟動跨部會查驗方式，昨晚至今天中午都有初步結果。

農業部防檢署長邱垂章表示，針對台中市衛生單位至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗豬肉產品，檢出西布特羅0.002ppm。農業部繼昨天回溯台糖來源豬場進行用藥稽查及採集豬血清、毛髮及飼料等檢體，進行21項乙型受體素檢驗，檢測結果所有樣品均未檢出乙型受體素，今天農業部門再檢送相同批號的南靖畜殖場梅花豬肉片樣本，「均未檢出乙型受體素」。

農業部表示，為求審慎並釐清案情以進行回溯調查，今天再度檢送台中市食安處所檢測的同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的相同批次肉品樣本進行檢驗，也都未檢出乙型受體素。

邱垂章說，採樣45件樣本含蓋畜牧場、飼料、同批肉品、業者自行送驗肉品均未檢出。採樣後的樣品進行衛福部食藥署公告不得檢出的21項乙型受體素檢驗，上述檢體來源包含農業部防檢署採樣自南靖畜殖場的血清15件、毛髮3件及飼料3件。

嘉義縣政府檢測該場飼料7件、畜產會採樣自通路下架的肉品2件，及至信功實自行送驗3件肉品樣本，以及台糖下架回收與南靖畜殖場同批肉品4件，總計45件樣本，全部都未檢出乙型受體素。