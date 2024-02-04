豬農：沒人會自尋死路用瘦肉精

台糖梅花肉片被驗出含有不得檢出的瘦肉精，引發業界討論，多位豬農透露，儘管瘦肉精會讓豬看起來較「健美」，但實際口感不好吃。南部豬農表示，過去坊間偷用瘦肉精是在一九九七年爆發口蹄疫前，台灣早已禁用，一般豬農也不敢用，深怕被罰還賠了商譽。

養豬大戶康富戶表示，瘦肉精雖讓豬看起來健美，賣的價錢比較高，但實際口感不好吃，比較澀、硬，但豬肉要有油花才好吃，台灣豬農已十幾年沒使用瘦肉精，不會有豬農自尋死路，若有豬農亂來會引起豬農界公憤。

南部豬農表示，過去坊間偷使用瘦肉精是在中豬達五十公斤以上就添加，讓豬隻肥肉轉換成瘦肉，使其肌里、體格變得健美，肥油少一點賣相較好，但不認為現在有豬農故意使用瘦肉精。

雲林是養豬大縣，有一千兩百多名豬農，超過一百五十萬頭豬，雲林縣養豬協會副理事長蔡德福表示，他飼養兩千多頭豬隻，防檢局每月無預警到豬場抽驗藥物殘留，也對將出售的豬隻隨機抽檢血液、豬毛，檢驗抗生素及藥物殘留等，最重要是檢驗有無瘦肉精。

中華民國豬協理事長潘連周表示，台糖是國營事業，不可能自打嘴巴添加藥劑，信功也是品質保證的屠宰商，防檢署每年會檢疫豬隻毛髮，一檢就查出來，不可能有豬農以身試法。

潘連周說，由於肉品檢出西布特羅○點○○二ppm較低量，在檢驗機器誤差值範圍內，極可能最後是烏龍一場。但仍應該溯源追查，不排除飼料端用到美國或加拿大的肉骨粉，就可能含有瘦肉精。