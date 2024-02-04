新聞眼／美豬洗產地、台豬不安心 食安兒戲

當初蔡政府不顧朝野反對，執意進口有萊克多巴胺疑慮的美國豬，對於外界要求於源頭標示是否含萊劑卻百般推託，還稱美國豬肉在台上市，民眾就會轉向國產豬。過去一年來陸續爆發美豬洗產地、標示不實的事件，讓民眾對於美豬更加敬謝不敏。

因為對於政府把關沒信心，許多消費者確實因此改買國產豬，結果沒想到現在國產豬還驗出毒性是萊劑千倍以上的西部特羅，而且還是出自國營的台糖公司出品。美豬有疑慮，台豬不安心，政府把食安視為兒戲，從未加以重視，究竟要民眾何去何從？

食藥署去年才因進口蛋議題引爆爭議，當時雞蛋脫離冷鏈、油封，進口雞蛋卻沒有任何效期上的探討，或任何明文規定，食藥署迄今也毫無動作。

殷鑑不遠，如今國產豬被驗出瘦肉精，不論這次事件是搞烏龍還是確有其事，食藥署都責無旁貸，應盡速找出肉品去向，並確實負起把關責任。