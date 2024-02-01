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基捷資產分配 北北基尚無共識

聯合報／ 記者邱瑞杰葉德正李成蔭／連線報導
基隆捷運綜合規畫昨天由行政院核定，從八堵到南港共十三站，預計二○三三年完工通車。本報資料照片
基隆捷運綜合規畫昨天由行政院核定，從八堵到南港共十三站，預計二○三三年完工通車。本報資料照片

行政院昨天火速核定基隆捷運綜合規畫報告，基隆市府表示，已編列經費辦理都市計畫變更配合。新北捷運局長李政安則表示，捷運汐東線與基捷在汐止共軌，新北市負責建設與營運基捷，但未來基捷盈虧的責任與資產的分配尚無共識，有待中央與北北基三市協調。李也向中央喊話，盼多支持新北幾條待中央核定的軌道建設

新國會今登場，兩位將卸任的民進黨基隆立委蔡適應及汐止立委賴品妤同時率先在臉書披露基隆捷運及捷運汐東線核定的消息，強調在立委任期的最後一天，終於不負鄉親所託，爭取到重大建設。同選區國民黨兩名新科立委則質疑有政治操作意圖。

新北立委廖先翔說，中央搶在新國會上路前核定，是為核定而核定，若政府真要政治操作，反而會給民眾不好感受，等到接近二○二六或二八時，選民可能就覺得國民黨怎麼沒什麼實質建設。

基隆新科立委林沛祥說，民進黨政府連兩天核定國民黨執政城市重大交通建設案，民進黨卸任立委也呼應，當然會讓人有政治聯想。

基隆市府表示，昨也向交通部爭取基捷第二階段八堵到基隆市區路廊可行性評估經費約兩千萬元，規畫適合在地需求的路廊。

基捷曾引發地方軌道建設錢坑爭議，基市府負擔從十七億餘元暴增到近五十四億元。市長謝國樑認為基隆分擔款暴增恐造成基隆財政破產，後來行政院副院長鄭文燦建議設立卅億元捷運建設基金轉借貸，再利用地方政府財力分級補助和路線微調減少近六億元，市府依然出十七億餘元分九年支應，謝才同意。

基隆捷運 國民黨 汐東線 汐止 軌道建設

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