彰東都計待核定 中捷綠延伸有但書

台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究案送行政院三年多，昨天終獲行政院核定，市長盧秀燕說，感謝中央回應中部民眾心聲，市府將著手啟動綜合規畫；彰化縣長王惠美則感謝行政院長陳建仁，終於聽見彰化人多年渴望的心聲。但交通部核定仍設有但書，後續的綜合規畫要等彰東都市計畫核定後，才能提報行政院審議。

捷運綠線延伸線分為兩個路段，往北延伸大坑段由捷運綠線舊社站起，長二點四九公里，設置兩座車站。往南延伸的彰化段，由捷運綠線高鐵台中站起，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長六點五九公里，設置五座車站。

其中彰化區域有三站，包括金馬彰興路口、金馬中山路口與台鐵共構的金馬站等，運量問題多次被挑戰。縣府指出，中彰生活圈早密不可分，彰化鄉親往來台中高鐵頻繁，通學通勤族群很大。

不過，交通部鐵道局核定的可行性研究仍設有但書，後續綜合規畫要等彰東都市計畫核定後，才能提報到行政院審議。但彰化縣府建設處認為，都計變更通常會到綜合規畫的下一階段（細部規畫）才須執行，中央卻要求提前在綜合規畫階段就要完成，不符合交通部的作業程序。

外界擔心地方搶到捷運才是財政等考驗的開始，縣府交通處表示，中捷綠線延伸，彰化縣政府負擔六十七點一五億元，捷運建設期程長，可拉長時間分攤經費，縣府會依規定分年編足地方配合款。