學者：軌道建設缺整體規畫！路線重疊、土地開發太樂觀

行政院近日核定台中捷運藍線綜合規畫報告，讓各縣市也喊話中央爭取資源，行政院昨天更是一口氣核定多個捷運計畫。中央捷運大放送，雖然地方額手稱慶，卻引發學者擔憂，淡江大學物流管理學系張勝雄表示，捷運並非不能蓋，但核定前應該讓民眾知道未來的代價是什麼，包括要花多久時間成本，民眾要拿出更多的錢才能享有服務，甚至蓋完後若票價不如預期便宜、搭乘時間不如想像中短，最後是否又沒人搭乘。

他以台中捷運延伸彰化段為例，若蓋這條路線的目的只是連接台中到彰化，那現在就已經有台鐵，這也凸顯交通部對軌道運輸沒有整體規畫，類似性質的公共運輸路線重疊，是否真的有這麼多需求。

張勝雄也提到，若這些路線運量無法彌平虧損，無論是中央還是地方負擔，最終都還是人民埋單。近期核定的基隆捷運、台中捷運，雖宣稱能利用土地開發挹注經費，但並非蓋商辦、廠房就一定租得出去，政府太過樂觀。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰表示，公共運輸分為需求導向跟供給導向，像是台中藍線以需求性早就應該核定，其他單純供給導向、不急迫的就應更審慎評估，但執政黨好像不分優先順序都累積到「適合的時間點」一口氣核定，將來很可能變錢坑，對公共運輸發展都不是好事，只是為了建而建，會成為非常大的隱憂。

公民幫推協會理事長、學者鍾慧諭表示，不論是基隆捷運、中捷綠線，都對台鐵當地平行路廊構成競爭關係，並不合理。尤其現已改制為台鐵公司，更須正視其發展，絕非晾在一旁。

鍾慧諭直言，要解決北部區域路廊台鐵容量不足、台鐵基隆段班次不足、帶動沿線土地開發等問題，專業的解決方案不會僅是現階段昂貴、但無法服務基隆市的基隆捷運。與其耗資七百億元，興建進不了基隆市區，無法服務七成基隆人的基隆捷運，不如思考花費五十億元改造台鐵七堵站、新百福車站、八堵站等，增加基隆（到七堵）段台鐵班次。