政院再核定中捷延伸、基捷案 學者憂未通盤評估恐變錢坑

繼台中捷運藍線過關後，行政院昨天一口氣又核定台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，以及基隆捷運建設計畫綜合規畫。交通部長王國材強調，不分縣市的捷運審議計畫，都在交通部大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查委員會中，按相同遊戲規則辦理，本於全國一致。

交通部鐵道局指出，基隆捷運沿線共十三座車站，以八堵站為端點，自八堵平面站後逐漸爬升，沿基隆河谷廊帶深入市區，持續以高架型式至南陽大橋站前轉為平面，續以地下型式至南港站，計畫路線全長十五點五九公里。

交通部表示，基捷總經費六九六點八九億元，中央分擔五一九點九八億元、台北市政府分擔五十七點五四億元、新北市政府分擔七十一點四四億元、基隆市政府分擔四十七點九二億元。預計二○三三年完工通車。

交通部表示，後續推動事項由基隆市政府成立捷運發展基金，推動各場站聯合開發及車站整體開發區。至於盈虧及資產持有等議題，則由新北市、台北市、基隆市政府共同協調研議，於完工前三年完成確認。

至於台中捷運綠線延伸可行性研究，總計分為兩個路段，其中往北延伸大坑段，由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，全長二點四九公里，設置兩座車站；往南則延伸到彰化段，由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，全長六點五九公里，共計五個車站。

交通部表示，台中捷運綠線烏日文心北屯延伸總經費三五五點九一億元，自償性經費九十點二二億元，以及非自償性經費二五二點一零億元，包括中央分擔一八二點七八億元、台中市政府及彰化縣政府分擔六十九點三二億元。

不過，中捷綠線延伸卡關多時，交通部長王國材去年十二月受訪時曾說，綠線延伸至大坑這段沒有問題，問題在彰化段，若彰東都市計畫未完成，路線該放哪裡都不知道，時隔不過一個多月，如今卻在選後突然核定，引發討論。

王國材說，中捷綠線延伸確實原問題在彰化端「彰東都市計畫」未定，經討論有條件通過，但在綜合規畫報告必須通過該都市計畫。

先前基隆市長謝國樑也對基隆捷運的地方分攤款暴增而槓上中央。王國材表示，基隆捷運原在基隆市分攤款有問題，經由交通部與市府討論找出土地開發、減收財務能力升級增加費用等解決方案。

台中捷運藍線核定後，基北北桃投彰等藍營六縣市前天也群起發聲喊話中央爭取資源，行政院也從善如流，火速過關。不過學者也提醒，政府未審慎通盤評估需求性，將來很有可能變成錢坑，為了建而建，對整體公共運輸發展都不是好事。