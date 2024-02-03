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台灣燈會安平燈區今晚啟燈 考驗交通

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄／連線報導
明華園戲劇總團今天將擔綱演出台灣燈會開幕大戲「媽祖」，昨天彩排演出。記者萬于甄／攝影
明華園戲劇總團今天將擔綱演出台灣燈會開幕大戲「媽祖」，昨天彩排演出。記者萬于甄／攝影

暌違16年台灣燈會重返台南！2024台灣燈會「安平燈區」今晚6點45分由副總統賴清德主持啟燈，明華園總團演出開幕大戲「媽祖」，現場準備免費自由座8500席與敬老愛心席200席。市長黃偉哲指示「燈會視同作戰」，各單位嚴陣以待，除周邊1萬2千席停車位，啟動4線免費接駁公車，環保局增設流動公廁等。至於安平區民憂管制長達1個多月，出入不便，市府回應，只要說明目的地就能放行。

安平燈區今晚率先登場，邀請「明華園戲劇總團」演出「媽祖」，由明華園首席台柱孫翠鳳領銜，動員超過300人，以國際級歌劇高規格打造，從舞台、空中及觀眾席三度立體空間思考切入，打造環場震撼效果，昨天彩排，黃偉哲表示，明華園10年一期鉅作「媽祖」，民眾都迫不及待想欣賞。

文化局說，開幕大戲備有自由席8500個，以「先到先坐」，1人1座請勿占位，下午5點清除占位；管制區下午2點30分開放排隊、3點開放入場，民眾進出須配合安檢；非管制區中午座位排完後，民眾即可入座無需安檢。另有敬老愛心席200席，供70歲以上的長輩憑身分證及行動不便的朋友憑身障手冊進場入座觀戲。

交通局在周邊提供小客車停車場7處5千餘席停車位、7千餘席機車位，並開設4線免費接駁公車，結合智慧停車系統，在7處路口設置「停車資訊可變標誌看板（PCMS）」即時更新燈會停車場停車率；環保局除燈區既有20處共163間公廁外，也加設139座單座性別友善流動廁所，假日有4輛彩繪流動公廁車待命。

市議員李啟維表示，今年燈會期間較久、範圍較廣，管制範圍也大，許多居民詢問是否有通行證或相關配套，擔憂出入不方便；餐廳業者也指，期待燈會帶來人潮及業績，但擔心管制出入受影響。市府回應，可憑證明文件或告知目的地地址，執行管制義交就會放行。

此外，觀旅局近期會同消保官加強稽查旅宿業，杜絕房價不當哄抬，目前新春期間訂房率約7成，部分熱門旅宿近乎滿房，呼籲盡早預訂旅宿。

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