麥擱問！過年親戚7大惱人問話 用「廢話」、高EQ話術完美反殺

過年是家族團聚的時刻，但與親戚見面免不了會被問及近況，舉凡工作薪資、感情生活、學業成績、置產狀況等，都是親戚「調查」的面向。面對長輩們的問候攻勢，該如何回答才不會顯得尷尬又能保護個人隱私呢？《聯合新聞網》整理過年7大惱人問話，以及如何用話術完美拆招。

1.薪水多少？年終獎金幾個月？

工作薪資是親戚最常觸及的話題，有時候甚至是別有用心的打探。這時可以選擇輕描淡寫地用「廢話」帶過，如「不多不少，剛好夠生活」、「公司發多少，我們就拿多少」、「我們這個行業薪水大概就那樣」。或是順著對方的比較心理，回答「沒有你家小孩賺得多」，也可以趁機抓住對話的主導權，反問對方，並多問「為什麼」讓對方加以說明，轉移話題。

如果親戚緊咬不放、繼續追問，有Dcard網友建議可直接回答「我們是密薪制，都不能講薪水的」，或是「跟他說有簽保密協議，不得透露薪資待遇」。

2.你是不是變胖／瘦了？

久未見面，親戚可能會從外貌、身材開啟話題，可以簡單地感謝對方的關心，或打趣地回「心寬體胖啊」、「幸福肥呀」。也可以反過來誇讚對方身材維持得很好，順便詢問保養細節以轉移話題。

3.有沒有交往對象啊？

尚未結婚的人，多半會被問到這類問題。如果還是單身，可以回答「還在找，之後有好消息的話，有機會再帶他／她跟大家見一見」、「目前還想享受單身生活」，或反問對方子女的交往情形。非單身者如果願意跟對方分享，可如實回答。

4.打算什麼時候結婚？

有交往對象的人，可能會被親戚問到「怎麼還沒要結婚？」，除了採取「謝謝您的關心」簡單帶過的方式，也可選擇將話題轉移到別人身上，聊聊對方的婚姻，如「您當初是幾歲結婚呢？為什麼決定結婚呢？」，或是直接了當地回答，「謝謝您的關心，這個問題我不太想談喔」。

5.打算什麼時候生小孩？

已婚人士面對這類問題，可以回「我們現在工作比較忙，之後會再慢慢計畫」，或是採用上述提及的方式轉移話題，若對方有小孩，可以引導他們談談育兒經。如果對方沒有小孩，可以試著將話題導向其他主題。

傳統觀念視「五子登科」為成功證明，除了婚姻、生小孩和存款，是否有車有房也可能是親戚會問到的話題，如果還未買房，可以採取「聯合次要敵人打擊主要敵人」的策略，和對方成為同一陣線，強調大環境、政府政策問題，以此轉移焦點。有車或有房一族則可直接回「買了，謝謝您的關心」結束這個話題。若是有足夠經濟能力，也計畫買房或買車，可以讓對方推薦物件或車款。

7.成績怎麼樣？這次考第幾名？之後想讀哪個科系？

家族裡如果有同齡的小孩，有些親戚會用成績作為比較標準，這時可以回答「還有進步空間，謝謝叔叔阿姨的關心」。學測剛結束，親戚也可能會關心未來想就讀哪個科系，這時候可採取「暫時法則」，回應「暫時還沒想好」、「暫時還不知道，之後再說吧」，或是回答一個大方向即可。