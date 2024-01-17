稱台灣0邦交無所謂 賴士葆崩反擊沈富雄「你被吳釗燮餵迷幻藥？」

2024總統大選結束不久，太平洋島國諾魯火速宣布與我國斷交，並「承認一個中國原則」開始與中華人民共和國建交。不過，前立委沈富雄卻認為，依據過往研究，台灣的邦交國若減少到0其實沒有關係。但此番言論讓國民黨立委賴士葆頻搖頭，沈富雄隨即開嗆：「你再搖頭，國民黨就沒未來了！」，但賴士葆也反擊：「你是被吳釗燮餵迷幻藥，吃到都中他的毒嗎？」

針對魯諾與我國斷交一事，沈富雄昨（16日）在政論節目《TVBS戰情室》中指出，過往學者的研究提到，台灣外交若降至0邦交國，實際上也沒關係，但同台的賴士葆卻不認同，頻搖頭並反駁道：「不能無所謂。」沈富雄卻回應賴士葆這是美國跟中國大陸默契下的把戲，要他別跟進，但賴士葆仍不停搖頭，沈富雄直接嗆：「你再搖頭，國民黨就沒未來了！」

賴士葆強調，邦交國若為0是相當嚴重的事情，「台灣就不是一個國家了！」賴士葆指出，雖然常講「實質關係」，但現實層面就是台灣當前國際關係困境重重，ICAO（國際民航組織）、CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、RECP（區域全面經濟夥伴協定）無法加入，就連WHA（世界衛生大會）到現在為止都不能去，「台灣走不出去」。

賴士葆接著反擊沈富雄：「你是被吳釗燮餵迷幻藥，吃到你都中他的毒！」接著他表示，所謂的實質外交，並非外國退休官員來台訪問，而是是讓美國承認與台灣的邦交關係，賴士葆還希望大家認知到，台灣的國際關係是建立在平穩的兩岸關係上。

諾魯共和國宣布與我國斷交，出訪瓜地馬拉的外交部長吳釗燮隨即與我友邦聖文森總理龔薩福視訊通話，龔薩福譴責諾魯背棄與我邦交，重申台聖邦誼友好穩固，並將持續與我國加強合作。此外，外交部指出，我太平洋友邦帛琉共和國、馬紹爾群島共和國及吐瓦魯國，均主動以各種方式公開表達堅定維繫與中華民國邦誼的立場。