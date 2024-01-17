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太平洋友邦 表態邦誼堅定

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
外交部長吳釗燮（右）與我友邦聖文森總理龔薩福（左）視訊，龔薩福重申台聖邦誼友好穩固。本報資料照片
外交部長吳釗燮（右）與我友邦聖文森總理龔薩福（左）視訊，龔薩福重申台聖邦誼友好穩固。本報資料照片

諾魯共和國宣布與我國斷交，出訪瓜地馬拉的外交部吳釗燮隨即與我友邦聖文森總理龔薩福視訊通話，龔薩福譴責諾魯背棄與我邦交，重申台聖邦誼友好穩固，並將持續與我國加強合作；我太平洋友邦也以各種方式聲援，表達堅定維繫與中華民國邦誼的立場。

吳釗燮於一月十五日訪問瓜地馬拉，當地時間上午九時左右與龔薩福（Ralph Gonsalves）視訊通話。龔薩福恭賀我國大選順利成功、恭喜總統當選人賴清德勝選，盼率團訪台參加新任總統就職慶典；吳釗燮感謝龔薩福的祝賀，並代表我政府歡迎參加總統就職慶祝活動。

龔薩福並譴責諾魯背棄與我邦交，強調聖國為我國最忠實的友人，將堅定維護台聖邦交，並在既有的友好合作基礎上與我國深化邦誼，未來也會秉持此一信念支持新的政府團隊。

此外，外交部指出，我太平洋友邦帛琉共和國、馬紹爾群島共和國及吐瓦魯國，均主動以各種方式公開表達堅定維繫與中華民國邦誼的立場，包括馬紹爾群島共和國透過駐台大使館官方臉書發文表示，馬國是台灣真正的朋友，台灣在印太區域安全及繁榮扮演關鍵角色，承諾將持續支持台灣的國際參與並為我國發聲。

帛琉共和國總統辦公室則在官方臉書發聲明，總統惠恕仁盛讚台灣長期協助帛琉各領域的發展，並強調台帛邦誼是基於共享價值及對印太區域和平及繁榮的承諾。吐瓦魯總理拿塔諾也正式致函我國駐館，重申吐國為台灣堅定好友，將持續支持台灣民主發展，並強調台吐兩國邦誼穩固，台吐將在友誼的道路上持續並肩向前行。

馬紹爾群島共和國透過駐台大使館臉書發文，承諾將持續支持台灣的國際參與。圖／馬紹爾群島共和國臉書
馬紹爾群島共和國透過駐台大使館臉書發文，承諾將持續支持台灣的國際參與。圖／馬紹爾群島共和國臉書

諾魯 斷交 外交部 吳釗燮 邦交國

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