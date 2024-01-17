太平洋友邦 表態邦誼堅定

諾魯共和國宣布與我國斷交，出訪瓜地馬拉的外交部長吳釗燮隨即與我友邦聖文森總理龔薩福視訊通話，龔薩福譴責諾魯背棄與我邦交，重申台聖邦誼友好穩固，並將持續與我國加強合作；我太平洋友邦也以各種方式聲援，表達堅定維繫與中華民國邦誼的立場。

吳釗燮於一月十五日訪問瓜地馬拉，當地時間上午九時左右與龔薩福（Ralph Gonsalves）視訊通話。龔薩福恭賀我國大選順利成功、恭喜總統當選人賴清德勝選，盼率團訪台參加新任總統就職慶典；吳釗燮感謝龔薩福的祝賀，並代表我政府歡迎參加總統就職慶祝活動。

龔薩福並譴責諾魯背棄與我邦交，強調聖國為我國最忠實的友人，將堅定維護台聖邦交，並在既有的友好合作基礎上與我國深化邦誼，未來也會秉持此一信念支持新的政府團隊。

此外，外交部指出，我太平洋友邦帛琉共和國、馬紹爾群島共和國及吐瓦魯國，均主動以各種方式公開表達堅定維繫與中華民國邦誼的立場，包括馬紹爾群島共和國透過駐台大使館官方臉書發文表示，馬國是台灣真正的朋友，台灣在印太區域安全及繁榮扮演關鍵角色，承諾將持續支持台灣的國際參與並為我國發聲。