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高端無決標公告 藍批陳建仁散播國家級假訊息

聯合報／ 記者張睿廷沈能元／台北報導
立法院昨天召開臨時會，行政院長陳建仁表示，高端疫苗已有決標公告，但衛福部疾管署晚間發文致歉指出，誤認已將未刊登的決標資料，傳送至行政院公共工程委員會電腦資料庫，即屬決標公告之意。記者杜建重／攝影
立法院昨天召開臨時會，行政院長陳建仁表示，高端疫苗已有決標公告，但衛福部疾管署晚間發文致歉指出，誤認已將未刊登的決標資料，傳送至行政院公共工程委員會電腦資料庫，即屬決標公告之意。記者杜建重／攝影

行政院長陳建仁八日在立法院備詢時，指稱高端疫苗有決標公告，但遭衛福部疾管署打臉。國民黨立委李德維昨批，這是發生在立法院議場的「國家級假訊息」，陳建仁是惡意散播；民進黨現在態度就是「我們身居高位，不然你要怎麼樣」，民進黨政府的作為太過可惡。

陳建仁八日到立法院專案報告高端疫苗合約爭議，遭時代力量立委邱顯智質疑，政府未依法落實決標公告；陳建仁當時說，政府都是依法辦理，請不要用假消息打擊政府。未料，疾管署晚間坦承疏失，未能於第一時間傳達正確資訊；也就是說，電子採購網中，確實沒有高端疫苗決標公告。

國民黨立委林為洲表示，現在多數疫苗採購資料皆已公開，疫情期間不方便公布主因可能是隨著不同地區、缺貨及不同因素，價格有所不同，但大家事後都得知廠商的疫苗採購價格，更別提高端公司的客戶僅有一家，就是中華民國衛福部，並無賣高、賣低價格的問題，即使有特別採購辦法，仍應公告主要訊息。

國民黨立委賴士葆則說，衛福部只要對外公告，就能公開資訊，究竟為何遲遲不公布相關資料？主因就是有圖利問題，裡頭有著太多黑幕。

疾管署表示，依據政府採購法第六十一條等相關規定，在特殊情況下，若決標內容涉及「商業機密」的機密採購，機關得不將決標內容納入決標結果之公告，以及對各投標廠商的書面通知。

高端疫苗 陳建仁 疾管署 假訊息 衛福部

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