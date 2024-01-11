藍提高端保密3疑點 批薛瑞元說謊

高端爭議延燒，針對政府是否要求高端合約保密，衛福部長薛瑞元前天直指「政府並沒有要求保密」。國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人黃子哲昨天揭露，高端不只二○二一年五月卅日在重訊指「合約不公開是依採購機關要求」，他曾發函金管會，櫃買中心在二○二二年十一月回函，內容直指「基於合約雙方均負有保密義務之要求」，批薛瑞元公然說謊。

黃子哲說，他在前年也曾揭露高端發布的重大訊息載明「依採購機關要求，合約其他細節不予公開」，但民進黨一概撇清，說不清楚為何高端發出該重訊內容。他在二○二二年十一月三日向金管會證期局檢舉，最後櫃買中心回覆內容為「基於合約雙方均負有保密義務之要求」，表明高端與衛福部相互要求保密，代表櫃買中心總經理李愛玲前天根本不敢說實話。

李愛玲前天回應表示，根據高端公司與疾管署簽訂二○二一年疫苗採購合約的重大訊息，內容中有關限制條款的說明，與重大訊息主旨尚無重大不符。針對黃子哲的指控，至截稿為止，無法取得櫃買中心回應。

黃子哲提出三點疑問：第一，為什麼衛福部直指是高端單方面要求保密，高端卻到現在都不敢出來反駁？第二，為什麼高端重訊說是配合衛福部的要求而保密；衛福部既然否認，為何至今也不向金管會檢舉高端發不實重訊？第三，為何高端重訊只說了部分事實，沒完全揭露合約中對保密要求的內容，金管會卻不敢裁罰？批評衛福部、高端公司、金管會是三方交相賊，互相掩護。

對於高端合約爭議，國民黨總統候選人侯友宜昨說，立委賴士葆已講得很清楚，這叫「自導自演」，採購機關就是衛福部，該公布就公布。國民黨副總統候選人趙少康則批民進黨面對爭議的策略就是拖延，立院開會只是緩兵之計，等到高端回函，選舉都過了。