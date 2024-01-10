聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒決標公告 衛福部打臉陳揆

聯合報／ 記者林銘翰劉宛琳／台北報導

高端疫苗爭議再度成為選戰話題，決標究竟有無公告？行政院長陳建仁昨三度堅稱，政府採購有決標公告，遭時代力量立委邱顯智打臉是假消息，電子採購網公開資訊也查無決標公告；陳揆怒批邱顯智「講白賊（台語：說謊話）」。不過，衛福部長薛瑞元後來答詢時說，依法涉及到商業機密採購，機關可以不公告。薛瑞元的說法，等於打臉陳揆。

陳建仁昨到立法院專案報告高端疫苗合約爭議，邱顯智質疑，政府未依法落實決標公告，陳建仁說，政府都是依法辦理，請不要用假消息打擊政府。

但薛瑞元下午答詢時表示，開標、決標都按照程序來，決標之後本來就是要把資料上傳到工程會的網站，根據政府採購法第六十一條和施行細則八十四條，涉及到商業機密的機密採購，「機關可以不公告，但必須把未刊登的決標資料上傳到工程會網站」。

疾管署晚間坦承疏失，未能第一時間傳達正確資訊，深感抱歉。也就是說，在電子採購網公開資訊中，確實沒有高端新冠疫苗決標公告，陳揆所言不實。

邱顯智表示，根據電子採購網的公開資訊，確實沒有高端新冠疫苗的決標公告，他也在前天收到疾管署的回覆，指「高端疫苗採購的決標內容，涉及商業機密之秘密採購，機關得不公告」，顯見陳建仁信誓旦旦的說「有決標公告」，純屬假消息。

高端疫苗 邱顯智 陳建仁

延伸閱讀

高端疫苗已有決標公告？陳建仁說法遭質疑 疾管署晚間致歉

高端指依採購機關要求合約不公開 薛瑞元：寫的不精確

不公開高端疫苗合約挨批 薛瑞元：鴻海也不敢公開BNT合約

藍委質疑牽線高端與美合作「幾成代言人」 陳建仁澄清是公正第三方

相關新聞

高端爭議今立院攻防 侯柯喊話全面公開合約

二○二四年大選進入最後衝刺的關鍵期，高端疫苗爭議再度成為攻防議題。立法院昨天舉行全院委員談話會，通過國民黨立院黨團提案，今天召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」專案報告及備詢。

高端曾發重訊：政府要求保密

總統大選前，高端爭議延燒，行政院長陳建仁昨赴立法院專案報告，立委質詢時出示高端曾發布重大訊息稱「依採購機關要求，合約其他...

沒決標公告 衛福部打臉陳揆

高端疫苗爭議再度成為選戰話題，決標究竟有無公告？行政院長陳建仁昨三度堅稱，政府採購有決標公告，遭時代力量立委邱顯智打臉是...

新聞眼／護航高端國家隊 洞愈補愈大

高端爭議延燒近三年，成為總統大選攻防焦點，民進黨總統候選人賴清德在辯論會表示，贊成高端合約解密，但政府遲無動作。立法院昨...

會賴競總串供？薛瑞元：有人做夢

國民黨立委吳斯懷昨質詢，衛福部長薛瑞元等官員三日上班時間和民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安、民進黨秘書長許立明等人...

高端重訊有無不實？櫃買中心說話了

高端疫苗採購合約迄今不公開，行政院長陳建仁表示，採購合約有保密條款，高端才能決定是否公開，但高端在110年5月30日發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。