沒決標公告 衛福部打臉陳揆

高端疫苗爭議再度成為選戰話題，決標究竟有無公告？行政院長陳建仁昨三度堅稱，政府採購有決標公告，遭時代力量立委邱顯智打臉是假消息，電子採購網公開資訊也查無決標公告；陳揆怒批邱顯智「講白賊（台語：說謊話）」。不過，衛福部長薛瑞元後來答詢時說，依法涉及到商業機密採購，機關可以不公告。薛瑞元的說法，等於打臉陳揆。

陳建仁昨到立法院專案報告高端疫苗合約爭議，邱顯智質疑，政府未依法落實決標公告，陳建仁說，政府都是依法辦理，請不要用假消息打擊政府。

但薛瑞元下午答詢時表示，開標、決標都按照程序來，決標之後本來就是要把資料上傳到工程會的網站，根據政府採購法第六十一條和施行細則八十四條，涉及到商業機密的機密採購，「機關可以不公告，但必須把未刊登的決標資料上傳到工程會網站」。

疾管署晚間坦承疏失，未能第一時間傳達正確資訊，深感抱歉。也就是說，在電子採購網公開資訊中，確實沒有高端新冠疫苗決標公告，陳揆所言不實。

邱顯智表示，根據電子採購網的公開資訊，確實沒有高端新冠疫苗的決標公告，他也在前天收到疾管署的回覆，指「高端疫苗採購的決標內容，涉及商業機密之秘密採購，機關得不公告」，顯見陳建仁信誓旦旦的說「有決標公告」，純屬假消息。