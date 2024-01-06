衛福部官員密會賴清德競辦團隊 藍批違反行政中立

選前高端爭議延燒，民進黨總統候選人賴清德日前表態贊成公開高端合約；國民黨立委王鴻薇昨天揭露，衛福部長薛瑞元、次長王必勝、疾管署長莊人祥等人，於三日在上班時間，會見民進黨總統候選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安、民進黨秘書長許立明等人，情節猶如前年九合一選舉，薛瑞元夜奔當時正競選台北市長的陳時中競選總部，恐違反行政中立。

上次選舉也曾夜會

王鴻薇二日表示，她取得高端公司股東名冊，其中有超過千名民進黨員。她昨天進一步披露，三日下午三時半至四時半，薛瑞元、王必勝、莊人祥與潘孟安、許立明以及賴清德競總發言人陳世凱，在北市青島東路三號碰面。

王鴻薇說，三名衛福部官員在上班時間，與賴清德選舉團隊與民進黨高層碰面，絕對違反行政中立。而且這不是薛瑞元的第一次，前年九合一選舉，高端疫苗價格遭質疑，薛被抓到與陳時中夜會時，薛的說法是，只是找老同事聊天。

王鴻薇質疑，薛瑞元與潘孟安、陳世凱、許立明是老同事嗎？與民進黨是老同事嗎？薛瑞元是黨職還是公職？上班時間要跟賴清德競辦報告什麼事情？她說，在被揭露高端股東「綠友友」後，相關人士不顧行政中立急著開會，「是要喬什麼，滅證嗎？要喬誰出來扛嗎？」

王鴻薇表示，薛瑞元與綠營高層開會時間相當湊巧，去年十二月卅日國民黨台中市立委候選人廖偉翔爆料高端內部錄音檔，當天賴清德在總統辯論上立即說要公開，但後來「賴被高端打臉」。

薛瑞元回應，國民黨團日前舉行記者會，希望立法院長游錫堃召開朝野協商，並訂於五日召開臨時會，他與王必勝、莊人祥等人，才會到位於青島東路的民進黨立院黨團總召柯建銘辦公室，目的是要討論臨時會，當天下午柯建銘也在場，「不知道王鴻薇委員是故意的，還是不知道國民黨團呼籲要召開臨時會」。

薛瑞元強調，當天是去找柯建銘，其他人為什麼也要去柯建銘辦公室「是他們的事」。王鴻薇批評，「民進黨連串供都串不好，討論臨時會跟潘孟安和賴清德競選辦公室有什麼關係？」

綠稱受柯建銘邀請

對王鴻薇的質疑，民進黨發言人張志豪說，許立明、潘孟安是應柯建銘的邀請，前往討論國民黨提案召開臨時會事宜，與不實指控內容毫無關聯。

張志豪指出，國民黨自己心是黑的，看什麼事都是黑的，用跟監、偷拍手法，一再看圖說故事，宛如警總再現。反觀國民黨主席朱立倫、國民黨總統候選人侯友宜，去年在景美夜會民眾黨總統候選人柯文哲涉嫌「搓圓仔湯」才是密謀，甚至侯曾遭媒體人爆料五百萬元喬議員初選，更是陰謀。

至於潘孟安身為競選總幹事，與立院臨時會有何關係？賴清德競辦與潘孟安昨天均沒有進一步回應。