高端案 藍批綠說一套做一套

高端爭議延燒，國民黨立法院黨團提案要求召開臨時會，邀行政院院長陳建仁專案報告，立院昨已發出協商通知，八日上午九時召集朝野協商，討論召開臨時會事宜，在野黨一致贊同開臨時會；原主張今天就開臨時會的國民黨團表示，綠營技術性杯葛，擺明打假球。據了解，民進黨團八日將「甲級動員」備戰。

國民黨總統候選人侯友宜昨天接受本報專訪時表示，民進黨總統候選人賴清德在辯論會上說要公開高端疫苗資料，但辯論會完至今已經幾天了？公布了嗎？他認為高端ＥＵＡ與二期免疫橋接及疫情期間發生的一切都要公布，讓社會大眾看清楚真相。

國民黨團首席副書記長李德維說，賴清德在辯論會表態願公布高端合約，民進黨其他人卻技術性杯葛，「立法院、衛福部都在民進黨手中」，如果賴清德有意公布，速度可以很快，但如果繼續拖下去，就是嘴巴說一套，實際做一套。

民眾黨團表示，高端爭議不斷，賴清德講贊成要公開，民眾黨團贊成召開臨時會。時代力量黨團副總召陳椒華說，近期與選舉相關的弊案查察，希望政府也能提專案報告。

民進黨團副書記長洪申翰表示，政府秉持公開透明的態度，提案舉行臨時會是各黨團的權利，民眾當然有知的權利，交由黨團協商機制討論。此外，衛福部次長王必勝昨受訪說，李德維在疫情期間控告衛福部長薛瑞元和團隊圖利高端，已經獲得不起訴簽結，但前天記者會又再指涉疫情指揮中心和衛福部相關單位有圖利問題，薛瑞元提出誣告告訴。

至於國民黨立委候選人王鴻薇、廖偉翔、林家興和羅廷瑋等人，自稱取得高端公司股東名冊，並質疑其中有超過千名民進黨員，高端表示，已請律師遞狀，提起涉犯刑法加重誹謗罪、妨害信用罪、無故取得他人電磁紀錄罪的告訴，請司法機關偵辦。