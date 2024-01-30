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整理包／113學測個申、繁星何時報名？ 三大入學管道重要時程一表看懂

聯合新聞網／ udn文教
113升大學學測22日落幕，圖為師大附中考場。記者許正宏／攝影
113升大學學測22日落幕，圖為師大附中考場。記者許正宏／攝影

113學年度升大學學測落幕，學生後續將面臨各式考招制度的抉擇，包括「繁星推薦」、「個人申請」兩大入學管道，及大學考招的最後關卡「分科測驗」，聯合新聞網整理各式考招的重要時程，幫助考生不錯過下階段的重要任務。


✎學測成績公布：2月27日（二）

1.簡訊通知成績：考生報名資料填有行動電話號碼者，學測中心將於成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。但使用者如有申請「拒收企業簡訊」或因收訊不佳可能不會收到簡訊通知。

2.網路查詢：上午9時開放網路查詢，使用電腦網路查詢時，請準備好考生的「應試號碼」與「身分證號」或「居留證號」，點選成績查詢。

3.電話語音查詢：上午9時開放電話語音(02-2364-3677)查詢。

✎學測成績複查：2月27日（二）至3月4日（一）

考生複查成績以該次考試考科為限，並限用網路申請。申請時，請先至大考中心網站試務專區註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能，登錄申請複查相關資料，從2月27日早上9時開放至3月4日下午5時，每科50元。


✎繁星推薦：

採計高中在學成績（校排）與學測級分作為申請一般大學依據，對社區高中及偏鄉生有利，而且除醫學系（第8類學群）外皆不需要第二階段面試，減輕面試及準備審查資料的壓力。

適合在校名列前茅、以及人數較少的學校學生，由於在校排名的百分比是分發比序的第一位，因此相當看重，此外也會比學測成績，而每一所大學的學群對個別高中所開放的推薦名額不超過2名，若是上榜了也不能放棄再以個人申請入學。

✎個人申請：

目前升大學最大宗的入學管道，每人最多可申請6個校系，並依規定繳交審查資料或參與面試或筆試。另外，為了讓有些高中生可以進入技職體系的科技院校就讀，也開放高中生以學測成績進行科技校院申請。

此外，另有部分校系會採計「術科考試」或「英語聽力測驗」或「大學程式設計先修檢測（APCS）」的成績，這三個考試都不是必考科目，學生應視想要申請的校系規定自行選考。

》》「繁星推薦」招生校系參採學測科目這裡查

》》「申請入學」招生校系參採學測科目這裡查

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113學測 學測 繁星 個人申請 分科測驗

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