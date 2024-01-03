113學測數學科／跨考優勢不再？數B獨有考題 掌握命題3趨勢「答案就在題目裡」

大學學測數學B施行即將邁入第三年，雖然目前樣本數還不算多，但仍可從過去兩年的考題中看出大致的趨勢。冠博數學團隊特別分析歸納以下幾個趨勢供所有考生參考。

趨勢一：素養題型比例增多

配合108課綱的核心概念，跨領域及融入生活情境的素養題比例漸增。此類題目特色為題幹長、題目內常出現考生沒有學過的「專有名詞」或「數學公式」。如111、112年學測數B的混合題均為此情況。多數考生看到題目敘述冗長且出現未知數學公式容易感到驚慌，若因此草草看完題目便倉促下筆，時常導致失分。

Key point：題目不難，答案就在題目裡！

素養題型看似複雜，實際上考題內都有充分的線索。完整「理解題意」、正確判讀考題資訊，再搭配上基礎「數學觀念」及「數學運算」，就能輕鬆作答。理解題意+數學觀念+計算=正確答案。

以112年學測數B混合題為例，考生需理解「消失點即為兩直線交點」，並正確運用題目給予的直線方程式和線段比例，以「相似形線段成比例」的數學觀念，輔以「兩點間的距離公式」即可正確作答。

計算和觀念僅有國中難度！

趨勢二：數B獨有的章節重要性高，想跨考要注意！

連續兩年的數B考題中，專屬於數B的內容都佔有一定比例，且有逐漸增多的趨勢。例如：單點透視、經緯度，代表這些章節的重要性亦隨之提高，考生們需特別

留意。此現象也代表數B與數A的考題差異性逐漸擴大、跨考難度增加。

建議跨考考生需多準備數B的獨有內容，若抱持著「數A都會了，數B怎麼可能不會？」的錯誤想法應考，不僅跨考優勢不再，甚至可能會踢到鐵板。

冠博數學團隊整理出以下數B的獨有章節，考生請特別留意：

1. 機率：列聯表 2. 指對數：連續複利 3. 三角函數：三角函數的週期性現象 4. 平面向量：平面幾何在生活情境應用 5. 空間概念：球面上經緯度計算空間坐標、認識圓錐截痕

趨勢三：考題注重應用性，數學也有時事題！

往年學測各科均有配合當下熱門時事的「時事題」，以往數學科在此類題型上較難發揮，然而，近年來為因應108課綱強調的素養題型，讓時事題再度成為出題的一大熱門。不難觀察到，各科在過去幾年與疫情相關的考題不少，今年適逢大選，民調、誤差等統計相關題目或許會成為出題趨勢，考生們準備時可特別留意相關內容。