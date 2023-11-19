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里長憂大活動「傍晚散場會撞下班潮」

聯合報／ 記者邱書昱楊正海洪子凱／台北報導
台北大巨蛋舉辦公開測試賽，比賽結束後球迷大約在30分鐘後散場完畢，整體交通順暢。記者余承翰／攝影
台北大巨蛋舉辦公開測試賽，比賽結束後球迷大約在30分鐘後散場完畢，整體交通順暢。記者余承翰／攝影

台北大巨蛋昨辦測試賽，除了球場內部，場外也在壓力測試，但昨天並未嚴重塞車，人潮也約在十五分鐘左右疏散完畢；在地居民仍說，這次測試賽挑在假日下午一點到四點，市府也出動大量警力疏導，都不是辦比賽的常態，若是在上班日晚上六點散場，恐怕就會和下班人潮碰在一起。

台北市長蔣萬安、副市長李四川及林奕華在開賽前，一起到市政府設在松山文創園區的應變中心聽取賽前整備，也到球場四周看民眾入場狀況；最靠近大巨蛋的國父紀念館五號出口在十點四十五分左右出現人潮，往南港展覽館方向的列車，最密班距約三至三點五分鐘；散場後，往頂埔、台北車站方向的列車，最密班距約二點五至三分鐘，至人潮紓解為止。

另有大批警力協助交通疏導、驅趕違停等，交通沒有壅塞。光復國小旁、國父紀念館內的停車場在下午一點多時客滿。

至於居民擔憂的噪音問題，場內播放國歌、國旗歌及現場應援的加油、擊鼓聲，在場外都聽不到，北市環保局稽查大隊長顏伶珍表示，有請稽查人員多留意，截至下午二點半前都沒有接獲民眾陳情。

大巨蛋所在的新仁里里長吳建德表示，雖然狀況良好，但昨天是首場測試賽，市府投入大量警力，北捷也有指揮中心應變，比較擔心未來亞錦賽、經典賽，或大型演唱會等，配套的人力與資源不像昨天這麼多，且這次測試賽並非上班日，「平常我們打職棒都是下午兩點半，以後商業賽事也不可能挑在沒有人的時間開打，傍晚六點散場就會和下班人潮強碰」。

蔣萬安說，包括座位、螢幕、賽事的廣播，以及接下來賽事結束後的散場，散場的動線人員的導引，都會逐項檢討，有需要改善的地方都會要求遠雄調整。

台北大巨蛋舉辦公開測試賽，比賽結束後球迷大約在30分鐘後散場完畢，往捷運站方向疏散人潮順暢。記者余承翰／攝影
台北大巨蛋舉辦公開測試賽，比賽結束後球迷大約在30分鐘後散場完畢，往捷運站方向疏散人潮順暢。記者余承翰／攝影

大巨蛋 紀念館

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