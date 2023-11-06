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太平山遊覽車翻覆案 檢方追查煞車損壞或操作不當

中央社／ 宜蘭縣6日電
宜蘭縣太平山國家風景區鳩之澤溫泉區附近，發生遊覽車翻覆意外，七旬郭姓婦人送醫傷重不治。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭縣太平山國家風景區鳩之澤溫泉區附近，發生遊覽車翻覆意外，七旬郭姓婦人送醫傷重不治。圖／宜蘭縣消防局提供

宜蘭太平山昨天發生遊覽車翻覆案，造成1死39傷。檢方今天勘驗後初步懷疑，遊覽車在事發前疑有失速情況，到底是煞車系統損壞還是人為操作不當，還須進一步釐清。

一輛遊覽車昨天下午3時許從宜蘭太平山下山，行經宜專一線5.3公里轉彎處時側翻，當時共有39人送醫，其中年約70歲郭姓婦人失去生命徵象，送醫搶救後宣告不治。

事發後，遊覽車連夜被拖到宜蘭縣警察局三星分局廣場暫置，待有關單位勘驗調查車禍原因。

根據宜蘭縣政府衛生局今天最新統計，這起車禍今天再新增涉嫌肇事的郭姓男司機受傷就醫，還有12人住院，其餘都已出院。

宜蘭地方檢察署今天召開臨時偵查庭，郭姓男司機因涉犯過失致死罪，訊後諭知新台幣20萬元交保。

檢方下午也與國家運輸安全調查委員會，前往三星警分局勘驗受損的遊覽車，並檢視行車記錄器影像與車上設備。

檢方指出，初步檢視，遊覽車左側車身大致無損，但右側受損嚴重，這與郭姓男司機當時聲稱左側曾擦撞到路邊護欄的說法有所不同，有待後續釐清。車禍當時有可能是先翻車後，再撞擊護欄，再往前推移。

檢方調查，事發前，遊覽車煞車燈一度一直亮，且速度曾愈來愈快，車速本來20或30公里，後來下坡時一度增加到40、50公里，司機也曾打檔；車子當時到底出現什麼狀況，究竟是煞車損壞，或人為操作釀禍，還必須調閱2個行車記錄器畫面一併解讀。

宜蘭 太平山 遊覽車

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