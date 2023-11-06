太平山遊覽車側翻釀死傷 團員返桃園傷心：難過沒一起回來

桃園八德區廣德里環保志工赴宜蘭，在下太平山時發生遊覽車側覆意外釀1死多人輕重傷，部分團員今天返回桃園，有團員下車後哭著表示，「很難過大家一起出去卻沒有一起回來」。

八德區廣德里環保志工團一團70多人同行，5日分乘2輛遊覽車前往宜蘭縣太平山國家風景區，下山時發生交通事故造成其中1輛遊覽車側翻意外，車上含駕駛、導遊共42人，有39人受傷送醫，其中1名年約70歲的女子失去生命徵象，送醫搶救後被宣告不治。

桃園市環保局主任秘書葉孟芬一早前往里辦公室等候未受傷的里民返回，並送上壓驚紅包，她表示，除了上午9時40分許先搭乘遊覽車回來的40人，另外還有18名輕傷的民眾會搭乘另外一輛遊覽車預計中午12時許到達，目前仍有13人住院，部分傷勢較輕者也有家人在昨晚連夜接回照顧。

桃園市環境清潔稽查大隊長林立昌接受媒體聯訪時指出，環保志工是前往太平山一個環教場所進行觀摩活動，不幸在中途發生事故，環保局後續將協助往生者家屬善後，對於受傷民眾及家屬也會全力協助，若要轉回桃園市的醫院就近治療照顧也會盡速安排。

記者詢問，有傳出事故遊覽車並非當初原本要乘坐的遊覽車的說法。對此，林立昌說，環保局對於志工的觀摩有提供經費補助，再由里長進行遊覽車接洽等事宜，這部分後續還要與里長做確認。

他表示，不論是否有換車，重要的是要有安全性能的遊覽車、司機不能酒駕，後續會加強出遊遊覽車的性能檢測及司機的酒測。

林立昌指出，依據環保局的規定，只要1年有服勤40小時以上的環保志工，每人以1年新台幣1600元為原則進行補助，原則上1年會進行1次，以前的觀摩不曾發生過這樣的意外。

團員潘姓女士說，「很難過大家一起出去卻沒有一起回來」，連很照顧大家的里長都受傷，死者平常個性隨和，就連同行的死者丈夫也受傷，死者家屬的電話都打不通，她昨晚徹夜未眠，大家一起擔任環保志工近20年，觀摩活動都會一起參加，「少了她真的很不捨」。

團員王姓女士表示，與往生者在事前還一起喝咖啡，結果整台車只有她走掉，昨天大家都很痛苦、難過，她自己搭乘的第1車開前面，還疑惑怎麼第2台車還沒跟上，結果經人告知遊覽車已翻覆，大家才知道出事了。