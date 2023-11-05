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傷亡名單曝光！宜蘭遊覽車撞山壁後翻覆 七旬婦傷重不治、多人輕重傷

聯合報／ 記者戴永華王思慧／宜蘭即時報導
桃園市八德區環保志工到宜蘭縣太平山國家森林遊樂區旅遊，今天下午疑因遊覽車煞車失靈，撞山壁之後側翻。圖／宜蘭縣消防局提供
桃園市八德區環保志工到宜蘭縣太平山國家森林遊樂區旅遊，今天下午疑因遊覽車煞車失靈，撞山壁之後側翻。圖／宜蘭縣消防局提供

桃園市八德區環保志工到宜蘭太平山國家森林遊樂區旅遊，今天下午疑因遊覽車煞車失靈，撞山壁之後翻車，70歲郭姓婦人傷重不治，宜蘭各大醫院也啟動大量傷患機制，死傷名單出爐。

桃園市八德區廣德里環保志工今天分乘2輛遊覽車前往宜蘭太平山旅遊，預計今天出發，明天回程，沒想到今天下午3時14分左右，第二輛遊覽車下山時失控撞上山壁翻車，造成嚴重傷亡。

遊覽車車禍事故共有39人送醫，1人到院前沒有呼吸心跳、7人重傷、5人中傷、26人輕傷，分別送往博愛醫院收治19人、聖母醫院收治9人、陽大附醫收治11人。

羅東博愛醫院收治19名病患，除了傷重身亡的郭姓婦人，還有重傷的65歲歐姓女子、重傷70歲彭姓男子，及重傷的68歲吳姓女子，其餘15人輕傷。

羅東聖母醫院收治在加護病房接受治療的58歲林姓女子，左胸骨折、有血胸症狀的77歲鄭姓男子，以及7名輕傷。

陽明交大醫院收治11名傷患，有重傷的64歲陳姓男子、72歲陳姓女子、62歲陳姓女子及66歲重傷的許姓男子，還有5名中傷、2名輕傷患者

羅東博愛醫院收治19名傷者名單：

65歲歐姓女子－重傷

70歲彭姓男子－重傷

70歲郭姓女子－身亡

68歲吳姓女子－重傷

61歲林姓男子－輕傷

56歲甘姓女子－輕傷

80歲李姓女子－輕傷

69歲朱姓女子－輕傷

82歲李姓男子－輕傷

70歲白姓男子－輕傷

64歲尤姓女子－輕傷

68歲黃姓女子－輕傷

71歲白姓女子－輕傷

87歲張姓女子－輕傷

60歲張姓女子－輕傷

62歲陳姓女子－輕傷

66歲劉姓男子－輕傷

64歲宋姓男子－輕傷

61歲李姓女子－輕傷

羅東聖母醫院收治9名傷者名單：

58歲林姓女子－雙腿骨折，正在加護病房接受治療

66歲陳姓男子－手肘縫合、擦傷

65歲張姓女子－輕傷

76歲徐姓男子－輕傷

61歲羅姓女子－輕傷

77歲鄭姓男子－中傷

73歲黃姓男子－輕傷

70歲張姓男子－輕傷

66歲王姓女子－輕傷

陽明交大醫院收治11名傷者名單：

64歲陳姓男子－重傷

72歲陳姓女子－重傷

62歲陳姓女子－重傷

66歲許姓女子－重傷

75歲李姓女子－中傷

72歲曾姓男子－中傷

66歲魏姓女子－中傷

70歲吳姓女子－中傷

68歲洪姓男子－中傷

63歲張姓女子－輕傷

79歲曾姓男子－輕傷

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