傷亡名單曝光！宜蘭遊覽車撞山壁後翻覆 七旬婦傷重不治、多人輕重傷
桃園市八德區環保志工到宜蘭縣太平山國家森林遊樂區旅遊，今天下午疑因遊覽車煞車失靈，撞山壁之後翻車，70歲郭姓婦人傷重不治，宜蘭各大醫院也啟動大量傷患機制，死傷名單出爐。
桃園市八德區廣德里環保志工今天分乘2輛遊覽車前往宜蘭太平山旅遊，預計今天出發，明天回程，沒想到今天下午3時14分左右，第二輛遊覽車下山時失控撞上山壁翻車，造成嚴重傷亡。
遊覽車車禍事故共有39人送醫，1人到院前沒有呼吸心跳、7人重傷、5人中傷、26人輕傷，分別送往博愛醫院收治19人、聖母醫院收治9人、陽大附醫收治11人。
羅東博愛醫院收治19名病患，除了傷重身亡的郭姓婦人，還有重傷的65歲歐姓女子、重傷70歲彭姓男子，及重傷的68歲吳姓女子，其餘15人輕傷。
羅東聖母醫院收治在加護病房接受治療的58歲林姓女子，左胸骨折、有血胸症狀的77歲鄭姓男子，以及7名輕傷。
陽明交大醫院收治11名傷患，有重傷的64歲陳姓男子、72歲陳姓女子、62歲陳姓女子及66歲重傷的許姓男子，還有5名中傷、2名輕傷患者。
羅東博愛醫院收治19名傷者名單：
65歲歐姓女子－重傷
70歲彭姓男子－重傷
70歲郭姓女子－身亡
68歲吳姓女子－重傷
61歲林姓男子－輕傷
56歲甘姓女子－輕傷
80歲李姓女子－輕傷
69歲朱姓女子－輕傷
82歲李姓男子－輕傷
70歲白姓男子－輕傷
64歲尤姓女子－輕傷
68歲黃姓女子－輕傷
71歲白姓女子－輕傷
87歲張姓女子－輕傷
60歲張姓女子－輕傷
62歲陳姓女子－輕傷
66歲劉姓男子－輕傷
64歲宋姓男子－輕傷
61歲李姓女子－輕傷
羅東聖母醫院收治9名傷者名單：
58歲林姓女子－雙腿骨折，正在加護病房接受治療
66歲陳姓男子－手肘縫合、擦傷
65歲張姓女子－輕傷
76歲徐姓男子－輕傷
61歲羅姓女子－輕傷
77歲鄭姓男子－中傷
73歲黃姓男子－輕傷
70歲張姓男子－輕傷
66歲王姓女子－輕傷
陽明交大醫院收治11名傷者名單：
64歲陳姓男子－重傷
72歲陳姓女子－重傷
62歲陳姓女子－重傷
66歲許姓女子－重傷
75歲李姓女子－中傷
72歲曾姓男子－中傷
66歲魏姓女子－中傷
70歲吳姓女子－中傷
68歲洪姓男子－中傷
63歲張姓女子－輕傷
79歲曾姓男子－輕傷
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