傷亡名單曝光！宜蘭遊覽車撞山壁後翻覆 七旬婦傷重不治、多人輕重傷

桃園市八德區環保志工到宜蘭縣太平山國家森林遊樂區旅遊，今天下午疑因遊覽車煞車失靈，撞山壁之後翻車，70歲郭姓婦人傷重不治，宜蘭各大醫院也啟動大量傷患機制，死傷名單出爐。

桃園市八德區廣德里環保志工今天分乘2輛遊覽車前往宜蘭太平山旅遊，預計今天出發，明天回程，沒想到今天下午3時14分左右，第二輛遊覽車下山時失控撞上山壁翻車，造成嚴重傷亡。

遊覽車車禍事故共有39人送醫，1人到院前沒有呼吸心跳、7人重傷、5人中傷、26人輕傷，分別送往博愛醫院收治19人、聖母醫院收治9人、陽大附醫收治11人。

羅東博愛醫院收治19名病患，除了傷重身亡的郭姓婦人，還有重傷的65歲歐姓女子、重傷70歲彭姓男子，及重傷的68歲吳姓女子，其餘15人輕傷。

羅東聖母醫院收治在加護病房接受治療的58歲林姓女子，左胸骨折、有血胸症狀的77歲鄭姓男子，以及7名輕傷。

陽明交大醫院收治11名傷患，有重傷的64歲陳姓男子、72歲陳姓女子、62歲陳姓女子及66歲重傷的許姓男子，還有5名中傷、2名輕傷患者。

羅東博愛醫院收治19名傷者名單： 65歲歐姓女子－重傷 70歲彭姓男子－重傷 70歲郭姓女子－身亡 68歲吳姓女子－重傷 61歲林姓男子－輕傷 56歲甘姓女子－輕傷 80歲李姓女子－輕傷 69歲朱姓女子－輕傷 82歲李姓男子－輕傷 70歲白姓男子－輕傷 64歲尤姓女子－輕傷 68歲黃姓女子－輕傷 71歲白姓女子－輕傷 87歲張姓女子－輕傷 60歲張姓女子－輕傷 62歲陳姓女子－輕傷 66歲劉姓男子－輕傷 64歲宋姓男子－輕傷 61歲李姓女子－輕傷

羅東聖母醫院收治9名傷者名單： 58歲林姓女子－雙腿骨折，正在加護病房接受治療 66歲陳姓男子－手肘縫合、擦傷 65歲張姓女子－輕傷 76歲徐姓男子－輕傷 61歲羅姓女子－輕傷 77歲鄭姓男子－中傷 73歲黃姓男子－輕傷 70歲張姓男子－輕傷 66歲王姓女子－輕傷