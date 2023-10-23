遊覽車安全 立委籲採高標審視

高速公路遊覽車四死廿二傷車禍，國民黨立法委員游毓蘭昨表示，肇事司機是超速慣犯，每天開著殺人工具在路上跑；她曾提出職業駕駛安全駕駛紀錄要採高標審視，但部會總回答「駕駛公會」反對而作罷。交通部應獎優汰劣，嚴重違規者應該吊照或更重的處罰。

時代力量立委邱顯智則說，遊覽車管理，台灣還有非常多疏漏和不合時宜狀況，遊覽車最後一排中間面對走道位置，過去交通部長林佳龍都說不敢坐，但到現在也沒有管理；他去年揭露，市面上許多遊覽車限重數字和載客座位數，還在用卅年前標準，每人平均體重才五十五公斤；交通安全是系統問題，每一個環節都要嚴格把關，知錯卻不改，往往是下次悲劇起源。

游毓蘭說，這起車禍肇事司機是個超速慣犯，過去十次違規中有九件是超速；這個害好幾個家庭家破人亡的資深職業駕駛，天天開著可以成為殺人工具、在路上猶如巡弋飛彈的大客車在路上跑。

邱顯智也在臉書質疑，為何肇事司機可以一再重複危險駕駛行為，不顧乘客生命安全？從業者的管理到法規制度，到底出了什麼問題？交通部及運安會一定要徹底調查檢討，提出改善方案。

游毓蘭說，四十七年前，她的兄姊們在省道雲林莿桐路段遇上事故，大哥當場慘死，其他三人受傷，而那個造成一死三傷的職業大貨車司機，只不過獲判可以易科罰金輕刑。

她說快過了半世紀，台灣交通建設四通八達，交安成績單卻慘不忍睹。她曾在立法院質詢，要求對職業駕駛安全駕駛紀錄採高標，並以保險拒絕受理來要求客運、貨運業者，結果部會回答「駕駛公會」反對而作罷，現在職業駕駛缺人要落實安全駕駛紀錄，恐怕緣木求魚。

游毓蘭認為，肇事遊覽車公司近年違規次數高達三百多次，大型車輛路上危險駕駛後果相當嚴重，一次都不能容忍；交通部應獎優汰劣，提供補助給優質駕駛，汰除經常違規的駕駛。也應該調整道交條例，給予違規駕駛更嚴格處罰，比如吊照、加重罰金，必須要讓駕駛、業者都感到害怕，才能有效減少相關情事再發生。